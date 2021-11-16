我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

灣區油價飆歷史新高 上班族喊苦：每周要多花數百元

編譯組／灣區15日電
灣區15日油價創下歷史新高。（電視新聞截圖）
灣區15日油價創下歷史新高。（電視新聞截圖）

灣區加州油價格飆漲，每加侖油價15日創下歷史新高，讓打算在假日期間駕車出遊的民眾感受到經濟衝擊。

佛利蒙居民維拉（Ricky Vera）在Warm Springs Boulevard和East Warren Avenue交叉口加油站加油時說：「這個油價太離譜了！我以為這裡的油價是灣區最便宜的，所以才來這裡加油。灣區其他油站普通無鉛汽油每加侖油價要5元。」這個油站15日1加侖普通無鉛汽油的油價是4.65元。

美國汽車協會（American Automobile Association，簡稱AAA）公布的數據顯示，灣區三大都會區15日每加侖無鉛汽油的平均價格漲至史上最高，聖荷西每加侖平均油價為4.79元，比去年同期高出46.6%；屋崙為4.78元，比去年同期高出42.9%，也是屋崙史上最高；舊金山為4.87元，比去年同期高出42.9%。

AAA指出，加州平均油價15日也創下歷史新高，每加侖為4.68元，比去年同期高出47.8%，這個平均油價也是全美最高。

這個破紀錄的油價是在灣區經濟持續衰弱、通貨膨脹不斷上升之際發生的。根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）公布的數據，灣區10月的通膨率是三年來新高，其中以燃料和糧食價格的漲幅最大。

油價追蹤網站GasBuddy首席原油分析師德漢（Patrick De Haan）說：「原油價格創下七年以來新高，因為石油需求量爆炸性增加，造成油價爆炸性上漲，這就是為何汽油價格創下歷史新高的原因。」

去年，各行各業因為新冠疫情停止營運，民眾對汽油的需求從3月開始消失，使石油產量大幅縮減。不過，德漢表示，許多地區的汽油需求量已恢復到疫前水準。

從南加州聖伯納汀諾到灣區通勤上班的德加多（Miguel Delgado）表示，他現在每周要多支出數百元油費，現在每加1加侖汽油要4.85元，讓他的荷包大出血。他說：「這是我們可以用來養家糊口的錢，我們現在手頭很緊。」

灣區10月通膨率高達3.8%，幾乎所有民生物資都比去年貴，二手車上漲25.6%，天然氣上漲21.7%，魚、肉、雞蛋上漲13.6%，電費也上漲9.1%。

俄勒岡居民多蘭（Lynn Dolan）15日在屋崙加油時被油價嚇到，她說：「我從來沒有試過加滿油要超過50元。」

聖馬刁縣居民卡塔吉羅尼（Paolo Caltagirone）表示，他最近去了一趟夏威夷，看到當地油價比灣區便宜嚇了一跳。他認為，油價大漲與汽油稅增加有關。

全美15日每加侖平均油價為3.42元，遠低於2008年創下的最高紀錄4.11元。

油價 灣區 加州

上一則

安老自助處鍾月娟 市長表彰抗疫貢獻

延伸閱讀

7成矽谷員工愛遠距 專家憂：恐加劇灣區貧富差距

7成矽谷員工愛遠距 專家憂：恐加劇灣區貧富差距
加州汽油價格再創新高 省油技巧在這裡

加州汽油價格再創新高 省油技巧在這裡
油價飆漲 舒默籲拜登釋戰備儲油平抑油價

油價飆漲 舒默籲拜登釋戰備儲油平抑油價
洛城油價連漲7天 近歷史新高

洛城油價連漲7天 近歷史新高
灣區華僑文教中心 僑務榮譽職聘書頒發

灣區華僑文教中心 僑務榮譽職聘書頒發

熱門新聞

才準備要過兩歲生日的Jasper遭無辜槍擊。（家屬提供）

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

2021-11-08 19:29
佛利蒙小台北廣場日本超市OSAKA於12日正式開幕，由前美西玉山科技理事長胡立民投資經營。（OSAKA提供）

科技人胡立民斜槓 佛利蒙日本超市開幕

2021-11-12 20:24
家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，6日在屋崙高速路的一輛車內，被流彈擊中，不幸身亡，震驚社區，民眾紛紛表示悲痛和惋惜。（家人供圖）

華童父從中國趕來 父子從未見過面

2021-11-09 02:19
灣區阿塞頓94027郵區第五年蟬聯全美房價最貴榜首。（Getty Images）

全美房價最貴百大郵區 近半在灣區 前10名400萬起跳

2021-11-13 02:18
灣區阿塞頓94027郵區第五年蟬聯全美房價最貴榜首。（Getty Images）

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

2021-11-10 23:51
Ada's Café創辦人佛羅霍芙（中）希望替殘疾人士打造學習、融入社會的空間。（記者李榮／攝影）

特殊需求華人：在巴洛阿圖咖啡館找到第一份工作 真好

2021-11-11 02:13

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國