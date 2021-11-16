灣區油價飆歷史新高 上班族喊苦：每周要多花數百元

灣區15日油價創下歷史新高。（電視新聞截圖）

灣區 和加州 汽油價 格飆漲，每加侖油價15日創下歷史新高，讓打算在假日期間駕車出遊的民眾感受到經濟衝擊。

佛利蒙居民維拉（Ricky Vera）在Warm Springs Boulevard和East Warren Avenue交叉口加油站加油時說：「這個油價太離譜了！我以為這裡的油價是灣區最便宜的，所以才來這裡加油。灣區其他油站普通無鉛汽油每加侖油價要5元。」這個油站15日1加侖普通無鉛汽油的油價是4.65元。

美國汽車協會（American Automobile Association，簡稱AAA）公布的數據顯示，灣區三大都會區15日每加侖無鉛汽油的平均價格漲至史上最高，聖荷西每加侖平均油價為4.79元，比去年同期高出46.6%；屋崙為4.78元，比去年同期高出42.9%，也是屋崙史上最高；舊金山為4.87元，比去年同期高出42.9%。

AAA指出，加州平均油價15日也創下歷史新高，每加侖為4.68元，比去年同期高出47.8%，這個平均油價也是全美最高。

這個破紀錄的油價是在灣區經濟持續衰弱、通貨膨脹不斷上升之際發生的。根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）公布的數據，灣區10月的通膨率是三年來新高，其中以燃料和糧食價格的漲幅最大。

油價追蹤網站GasBuddy首席原油分析師德漢（Patrick De Haan）說：「原油價格創下七年以來新高，因為石油需求量爆炸性增加，造成油價爆炸性上漲，這就是為何汽油價格創下歷史新高的原因。」

去年，各行各業因為新冠疫情停止營運，民眾對汽油的需求從3月開始消失，使石油產量大幅縮減。不過，德漢表示，許多地區的汽油需求量已恢復到疫前水準。

從南加州聖伯納汀諾到灣區通勤上班的德加多（Miguel Delgado）表示，他現在每周要多支出數百元油費，現在每加1加侖汽油要4.85元，讓他的荷包大出血。他說：「這是我們可以用來養家糊口的錢，我們現在手頭很緊。」

灣區10月通膨率高達3.8%，幾乎所有民生物資都比去年貴，二手車上漲25.6%，天然氣上漲21.7%，魚、肉、雞蛋上漲13.6%，電費也上漲9.1%。

俄勒岡居民多蘭（Lynn Dolan）15日在屋崙加油時被油價嚇到，她說：「我從來沒有試過加滿油要超過50元。」

聖馬刁縣居民卡塔吉羅尼（Paolo Caltagirone）表示，他最近去了一趟夏威夷，看到當地油價比灣區便宜嚇了一跳。他認為，油價大漲與汽油稅增加有關。

全美15日每加侖平均油價為3.42元，遠低於2008年創下的最高紀錄4.11元。