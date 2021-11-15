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2009年決議案 金山已道過歉？

記者李晗／舊金山報導
2009年9月的舊金山議會中已經通過道歉決議案。圖為時任市議會議長、現任市府律師邱信福。（2009年議會視頻截圖）
2009年9月的舊金山議會中已經通過道歉決議案。圖為時任市議會議長、現任市府律師邱信福。（2009年議會視頻截圖）

舊金山官方向華裔社區道歉一事引起社區的關注。有傳媒指出，舊金山將成為繼安蒂奧克（Antioch）、聖荷西、洛杉磯之後，第四個向華裔社區道歉的加州城市。

但是，舊金山議會曾經在2009年就已經通過一個與華人受歧視歷史相關的道歉決議案，因此舊金山是否已經道過歉，有待釐清。

根據議會立法信息資料顯示，2009年，時任市長紐森（Gavin Newsom）、市議員邱信福、朱嘉文、馬兆光已經推出一個決議案，就舊金山在「排華法案」（Chinese Exclusion Act）中的地位和影響道歉。當時中文媒體均有廣泛報導，且都直接使用「道歉」的字眼。

但是當時的法案中，在英文的字眼使用上，使用的是「深表歉意」（expresses the profound regret）的說法，而沒有直接用英文的「apology」，即「道歉」。

當時的起草議員、現任市府律師邱信福認為，2009年的道歉議案就已經是個道歉。他指出，當時舊金山議會中華裔議員有三位，因此是一個合適的時機提出這個議案。至於現在議員楊馳馬（Matt Haney）再度提出一個道歉議案，邱信福表示對於排華歷史的道歉當然可以多次。

現任行政官朱嘉文2009年時擔任議員，參與起草道歉決議案。（2009年議會視頻截...
現任行政官朱嘉文2009年時擔任議員，參與起草道歉決議案。（2009年議會視頻截圖）

當時的另一位起草議員、現任舊金山行政官朱嘉文則說，2009年的決議案承認了舊金山對於華裔社區的傷害和歧視，自此舊金山已經通過許多政策來支持華裔社區。朱嘉文並沒有直接說明該案是否涉及道歉。

而2021年楊馳馬的道歉決議，則直接使用了「apology」的英文字眼。楊馳馬也說，直接使用了道歉字眼非常重要，就是要正式地道歉。

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