金山向華人道歉 官方法案細節出爐

漫畫中描繪華人洗衣店在暴亂前後的景象。（取自維基百科）

舊金山 官方向華人 道歉的決議法案，市議員楊馳馬（Matt Haney）已經敲定了絕大部分的內容，法案的細節終於出爐。

近期加州多個城市官方都已經展開對華裔社區的道歉事宜，因為過往在美國多個城市，以及聯邦層面，都有歧視 華人的政策立法，或者反華的暴動。

楊馳馬在議會中提出決議案，讓舊金山官方向華人道歉。（視頻截圖）

楊馳馬說，自己提出這個決議案，就是要呼籲團結，反抗歧視。他指出，在過去疫情期間，已經有很多關於亞太裔社區的討論，他希望這個決議案可以更加「深入」（go deeper），在道歉之外，還能做其它的事情，比如加大華裔社區的預算投入。

他近期和多個華裔社區代表、機構，以及議會同事進行溝通，獲得反饋，因此在原本的決議案中提出了多項修訂，即將在周二（16日）在議會中提出。

決議案中的修訂主要是將眾多舊金山過去歧視華人的政策立法一一羅列出來，同時也特別註明了華人社區在歷史中反抗歧視的努力和堅韌的精神，以及獲得的勝利。法案文字中也提到舊金山將承諾持續投入，教育下一代曾經發生過的歧視歷史，對如今的影響，以及提供可能的補償。

具體的歧視華人的政策立法，法案中列明了不少：像是舊金山聯合學區曾經歧視華人，實行種族隔離政策；舊金山議會曾經立法禁止華人供職於市政府，即華人不能參與公職；禁止敲鑼慶祝，因為製造「不正常的噪音」；禁止使用扁擔；在洗衣房相關的小商業上，舊金山曾經有多項立法，均是針對華裔。

法案提及了1877年舊金山的「反華暴亂」（San Francisco riot of 1877）：暴亂長達三天，共計四名華人死亡，20個洗衣店被毀，損失高達10萬元，相當於今天的243萬。1906年舊金山大地震之後，當時市府也有成立一個委員會，商討如何在重建的過程中將華人、華埠移走，即不想讓華埠位於市中心附近。

楊馳馬透露，亞太裔委員會（API Council）會有提議，將會和市府針對亞太裔社區的預算有關。楊馳馬作為議會的預算委員會主席，預計會將該提議拿上議會進行討論。

亞太裔傳統文化基金會創辦人主席鄭可欣在決議案的草擬過程中，協助楊馳馬許多。鄭可欣表示，一個有意義的決議，不能只是單純的象徵性聲明或者是教育公眾的檔案，而是要再拉高一個層次。

「該決議具體條文語言，需要指出對於實際政策要求，更重要的是，在資源分配上提出要求，以解決系統性不平等問題，並找到消除對華裔美國人的刻板印象和偏見的方法。」鄭可欣說。她也強調需要讓全體社區一起參與討論。