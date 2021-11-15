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華埠種族塗鴉案 屋崙警局：刑事調查部門將跟進

記者劉先進／屋崙報導
台山同鄉會華埠社安隊義工Raymond說，在3月，距離新天生附近的一個變電箱上，也有類似塗鴉，懷疑是同一人所為。目前塗鴉已被清除。（記者劉先進 ／攝影）
台山同鄉會華埠社安隊義工Raymond說，在3月，距離新天生附近的一個變電箱上，也有類似塗鴉，懷疑是同一人所為。目前塗鴉已被清除。（記者劉先進 ／攝影）

14日中午12時30分，屋崙警局華裔警員韋斯利·黃（Wesley Huynh）和同事趕到新天生超市現場調查。他表示，刑事調查部門或偵探將跟進此案。

韋斯利·黃表示，在屋崙華埠，警局曾見過最大規模的種族主義破壞問題（指去年5月底、6月初的暴力打砸搶，華埠至少30家商戶被破壞）。但這是他首次到現場報告這種類似的種族歧視標語。以前曾經過有人將某些涉嫌種族歧視的塗鴉圖片放在社媒上，不過，在警員到達前，已被人擦掉。

韋斯利·黃14日仔細詢問東主張偉遠情況，寫下報告。他將把報告轉發給刑事調查部門或偵探跟進。「他們將跟進任何線索，嘗試獲取任何與此案的證據。」他說，現場周邊建築物有一些攝像頭，但不會顯示當時的犯罪情況，只能顯示市民行走的區域，這些都是間接的證據。

台山同鄉會華埠社安隊義工Raymond特意提醒本報記者，今年3月，在距離新天生不到一個街區的人行道變電箱上，也出現類似種族仇恨塗鴉。筆跡、用詞和此次塗鴉極為相似，懷疑是同一人作案。不過，記者實地探訪發現，變電箱的塗鴉早被擦拭乾淨。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，華埠藍天使義工巡邏時看到此標語，他趕緊致電新天生東主。在他鼓勵下，再加上東主也有意願，決定報警。陳錫澎說，這些塗鴉卑鄙下流，不僅針對超市東主家人，還針對所有華裔女子，是赤裸裸的宣揚種族仇恨，看到之後令人生氣，絕對不能容忍和接受。將跟進警局調查此事，希望能找到附近大樓的監控，尋找嫌犯的蛛絲馬跡。也希望警局加強巡邏。

屋崙華埠商會的聲明說，商會譴責一切形式的種族主義，必須一起努力打擊這些問題。「我們不容忍這種無知和不尊重的行為，這些行為導致毫無意義的暴力。這讓我們感到非常震驚，言語難以表達憤怒之情。今天需要毫不猶豫地提出倡議。我們需要採取什麼行動來改變這種心態，制止仇恨？

這就是為什麼我們支持全國有色人種協進會( NAACP )、猶太社區關係委員會（JCRC）和那些反對種族主義和歧視的人。我們敦促你們與我們並肩作戰。」

屋崙警局華裔警員韋斯利·黃（左），14日到現場調查取證，與超市東主張偉遠（右）交...
屋崙警局華裔警員韋斯利·黃（左），14日到現場調查取證，與超市東主張偉遠（右）交流。（記者劉先進 ／攝影）
針對華埠新天生超市種族仇恨塗鴉，警局到場調查。（記者劉先進 ／攝影）
針對華埠新天生超市種族仇恨塗鴉，警局到場調查。（記者劉先進 ／攝影）

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