「滾回中國」屋崙華埠現近年最大規模種族仇恨塗鴉

華埠新天生超市，人流頗多。最近出現華埠最大規模的種族仇恨標語。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠 七街新天生超市（New Tin's Market）東主張偉遠（Tony Cheung）和太太Jennifer 14日表示，四個涉嫌種族歧視 、仇恨的標語和塗鴉，出現在超市停車場旁邊的牆壁上。有的說「滾回中國，黃皮膚的傻瓜們」（GO BACK TO CHINA，YELLOW FUCKERS），有的叫囂「混戰東西」（MOTHER FUCKERS），辱罵東主家人。

華埠新天生超市，人流頗多。最近出現華埠最大規模的種族仇恨標語。（記者劉先進 ／攝影）

張偉遠表示，寫下種族仇恨話語的嫌犯，知道他的家人，是有意而為，讓人害怕。此前他曾將某些疑似有精神疾病、安全隱患的遊民或乞丐趕出超市， 這些人可能見過他家人，不知是否和此事有關。他目前已加強對超市的警戒，幾乎全天候站在超市外，防止可疑人士。

屋崙警局已派出兩名警員到現場調查。屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，這是近年來屋崙華埠最大規模的種族歧視、仇恨亞裔塗鴉，社區堅決不能接受。

屋崙警方到現場拍照，調查取證。（記者劉先進 ／攝影）

15年首次 標語辱東主家人

14日中午12時許，記者看到，四個黑色字體的標語和塗鴉，位於停車場旁邊、超市建築的牆壁上。有的標語說「MOTHER FUCKERS，FUCK YOU DAUGHTER」，還甚至倒打一耙，說華人是種族主義者（FUCK YOU，CHINESE RACISTS）。除了三個標語，還有一張圖像，畫著生殖器等形狀，意思下流不堪。

華埠新天生超市，人流頗多。最近出現華埠最大規模的種族仇恨標語。（記者劉先進 ／攝影） 華埠新天生超市，人流頗多。最近出現華埠最大規模的種族仇恨標語。（記者劉先進 ／攝影）

張偉遠說，11日早上7時30分，就發現這些標語。而屋崙市府有工作人員到附近檢查安裝公共攝像頭問題，兩人當時已經向工作人員舉報，14日還給警局報警。

張偉遠說，標語不僅涉及種族歧視和仇恨，還辱罵他家人。「我幾乎每天都站在停車場，他們知道我是誰，針對我的家人，是有意為之的。我太太很害怕，家人很生氣。」

張偉遠夫婦的超市開業近20年。他表示，大概15年前，也有類似標語在超市建築物上。但這次的種族歧視仇恨塗鴉，是15年來首次。

預謀作案？攝像頭被人動過

Jennifer說，挨著停車場的牆壁遠端，安裝著一個攝像頭，可以拍攝整個停車場全局。但攝像頭貌似被人移動過，只能看到部分。周四發現塗鴉後，馬上查看，結果看不到事發的監控情況。

新天生東主Jennifer表示，監控攝像頭被人移動過。（記者劉先進 ／攝影）

張偉遠表示，超市有攝像頭，但有時也會被塗鴉遮蔽。更何況，寫塗鴉的地方，被遮陽棚遮住，拍攝有死角。另外，懷疑有人半夜塗鴉，攝像頭拍攝的圖像也很難達到高清的水準。

事情發生後，Jennifer感覺很害怕。他還要求先生張偉遠花更多時間在停車場巡邏，保護顧客和員工安全。

陳錫澎則認為，事發前攝像頭角度被移動過，是嫌犯有預謀的犯罪，對方知道攝像頭位置，先做手腳、再下手畫塗鴉。

東主疑曾被驅趕的人所為

張偉遠說，此前有遊民或乞丐曾經來過超市，有的人出現精神疾病等問題，他也曾和這些人對峙過。處於顧客安全考慮，超市也將一些人驅趕出去，驅趕的人包括各個族裔的人，有華裔、白人、非裔或西裔。不過，超市最近沒有如此驅趕。「有哪些認識我的人，有足夠的英語水準，寫下這些標語？我唯一能想到的就是，是本地非華裔的人，被我驅趕過，有針對性的留下這些種族歧視塗鴉。」

作為東主，他幾乎大部分時間都站在停車場上，留意周邊情況。出了此事後，更打起十二分精神，觀察超市停車場人流進出，防止突發事件發生。

張偉遠感歎，自從此前暴力犯罪在華埠數次發生，亞裔被仇恨犯罪，不少顧客被嚇怕，不敢來華埠消費。華埠商業打烊時間提前，反過來，人流量繼續減少。小商戶生存頗為艱難，因為生意減少的同時，還要交租金、水電費等。

他打算在警局調查完畢後，最快15日早上清理塗鴉，避免顧客看到後增加恐懼的感覺。