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專家：歐洲疫情惡化 恐是加州爆發先兆

編譯組╱14日電
專家指出，歐洲疫情急轉惡化，對加州也不是好兆頭。(Getty Images)
專家指出，歐洲疫情急轉惡化，對加州也不是好兆頭。(Getty Images)

隨著冬日佳節來臨，歐洲新冠疫情急轉惡化，提醒遠處的加州疫情離結束仍有一段時日，困難的日子仍將來臨。

世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞(Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus)日前於新聞簡報中指出，歐洲大陸上周出現200萬宗新冠感染，為該地區新冠疫情去年爆發後，出現感染病例最多的一周。歐洲大陸上周新冠死亡率也成長10%。

譚德塞稱，無論接種疫苗率低的東歐諸國，或者接種疫苗率高的西歐國家，新冠病例同樣飆高。他說，這種現象重複提醒大家，疫苗無法取代其他預防措施，疫苗減低新冠重症住院率與死亡率，可是無法完全阻止新冠病毒傳染。

奧地利宣布，從14日午夜開始，奧地利12歲以上未接種疫苗者將遭隔離。奧地利總人口數890萬，疫苗接種率為65%。這道封鎖令將影響到全國200萬12歲以上未接種疫苗民眾。

柏克萊加大公共衛生專家史懷茲伯格醫師(Dr. John Swartzberg)說，目前歐洲與英國新冠疫情急轉惡化，這是一個「悲劇」，對加州也不是一個好兆頭。

史懷茲伯格說，從整個疫情發展來看，歐洲都是將發生在美國的一個先兆，這當然也包括加州與灣區在內。他指出，自從10月中旬以來，德國新冠患者戲劇性飆升，上周每日新冠感染者高達約4萬人，這是疫情爆發以來最嚴重的一次。

根據「我們的數據世界」 (Our World in Data)，德國完全接種疫苗率約為67%。數據同時顯示，比起去年冬季，雖然目前德國新冠住院率與死亡率亦開始上揚，上升率仍相對偏低。可是德國官員警告情況可能惡化。

加州完全接種疫苗率與德國一樣，約為67%。幸運的是，加州的新冠感染率雖開始上揚，基本上仍維持不變，住院率與死亡率也相對偏低。然而數據持續顯示，未接種疫苗者住院率與死亡率遠高於接種疫苗者。

WHO緊急健康部門執行主任萊恩醫師(Dr. Michael Ryan)說，疫苗接種率高的國家，雖然仍出現高感染率，可是重症患者比例偏低，因此醫院受到壓力不大。

值得注意的是，疫苗接種率極高的國家如西班牙與葡萄牙(這兩個國家的接種率分別為80%和87%)新冠感染率並沒有像其他歐洲國家一樣飆高。然而完全接種率高達約74%的比利時，最近新冠感染率仍然上揚。雖然如此，比利時的新冠死亡率遠低於一年前疫情惡化時。

疫苗 疫情 加州

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