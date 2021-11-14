華埠兒童疫苗免費開打 專家建議別觀望

研究表明，疫苗對兒童的保護作用可以達到90.7%。(圖片由舊金山衛生局吳毅提供)

11月13日周六上午10時至下午2時，為5-11歲兒童接種新冠疫苗 活動在華埠 男青年會YMCA（855 Sacramento街）進行。本次活動由東華醫院、舊金山 衛生局以及華埠社區機構YMCA聯合舉辦。東華醫院為此次注射活動準備了疫苗200劑，現場接種無需預約，接種之後即可領取疫苗接種證明。

兒童疫苗在上周剛剛獲批，已得到很多家長支持，紛紛帶著小孩去接種。本次華埠接種活動，也是為了方便社區居民，幫助有疑問的家長們答疑解惑，並給5-11歲的孩童營造一個放鬆有趣的打針環境。

疫苗注射現場，井然有序。衛生局亞太裔事務經理吳毅介紹說，本場疫苗接種活動採用一站式進入，「不走回頭路」的現場設置，以方便前來接種的兒童和家長朋友在有序、高效、安全的環境中完成疫苗的接種。

不過對兒童接種疫苗，目前也有部分家長擔憂安全性，對此，東華醫院的營運總監任高子娜向本報表示，家長盡可放心，「兒童接種疫苗後，不會有與一些成人同樣的不良症狀和副作用。」

任高子娜指出，不需要擔心，疫苗具有很高的安全性，很多小朋友都已經打了，副作用比成年人、老年人會小。兒童接種的輝瑞疫苗的劑量是成年人的三分之一，因此藥性也會相應較少。如果有輕微的不舒服症狀，多喝水和休息，很快症狀就會消失。多數小朋友會有手臂疼痛的反映，建議可以做冰敷。她說，從上周接種的情況來看，小朋友們都是接種完之後，第二天就可以去上學了。

那麼，曾經感染新冠的兒童是否可以靠自身產生的抗體應對感染，從而無需接種疫苗呢？

任高子娜說，研究表明，疫苗對兒童的保護作用可以達到90.7%，是非常高的。而即使已經感染過新冠病毒的小朋友，他們體內產生的抗體也是很低的。有研究發現，兒童接種疫苗產生的抗體，比因感染而產生抗體高很多。而且病毒是會變種的，只有疫苗接種可以給孩子們提供全面的保護。

她呼籲大家接種，疫苗是完全免費的，目前在社區很方便打到，如果可以就盡快打，不要有觀望的心態。任高子娜說，在過去一個星期為兒童注射的過程中，還沒有發現明顯的副作用。她說，學校裡面一直有被感染的個案發生，要全面保護我們的孩子的話，就要盡快為他們接種。

研究表明，為兒童注射的疫苗注射兩針之後，保護率會達到90.7%。因此，東華醫院12月4日會再來YMCA舉辦第二劑疫苗注射。此外，每天放學後時間，即周一到周五下午的3-5時，在東華醫院的診所都會有為5-11歲的兒童提供疫苗接種。

金山市府衛生局亞太裔事務經理吳毅指出，家長可以根據小孩子的醫療健保計畫來安排疫苗接種。如果沒有健保計畫，舊金山許多的疫苗點也可以提供疫苗。他說，舊金山市府現在和各個醫療機構都有合作打疫苗計畫，民眾平均步行10至15分鐘就可以找到接種點。

部分兒童也可以選擇在學校的接種點接種。舊金山已經有在四個不同學校設置了接種點，這些校園接種點會延續開放到年底。預計每個校園疫苗站每天能夠為200至300名學生接種。