我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

聖他克拉拉縣2監獄 新冠病例爆增

記者王子涵／聖荷西報導
位於密爾比達市的Elmwood監獄，犯人感染率增長最快。（取材自谷歌街景）
位於密爾比達市的Elmwood監獄，犯人感染率增長最快。（取材自谷歌街景）

聖他克拉拉縣監獄在押人員的新冠病毒感染率，已達到歷史最高水平。從本月初開始，患病率就已經迅速增長，目前已經超過了今年1月初的增長速度。

縣警長辦公室的數據顯示，監獄中有140例活躍的感染病例，主要分布在密爾比達市和聖荷西市的兩所監獄。目前，密爾比達Elmwood監獄的感染率增長最快，該監獄主要關押低級和中等安全級別的嫌犯。

11月3日，該縣共報告15例監獄犯人的感染病例。而目前的感染數量是11月3日以來的8倍左右。

而實際的感染數量可能比統計數據還要高，由於警長辦公室的數據庫與監獄報告的活躍病例數有滯後，所以新冠病毒很有可能已經在監獄內全面傳播。

警長辦公室發言人戴維斯（Russell Davis）表示，由於監獄健康部門增加了檢測次數，所以被發現的新冠病例也隨之激增。

警長辦公室發表聲明表示，一旦關押區域發現病毒感染，監獄的衛生工作人員將會對受影響的區域立即隔離，限制犯人的活動。

自疫情大流行以來，聖縣監獄截止本周五已經記錄了共888例新冠病毒感染病人，其中622例是在犯人被羈押期間感染的。

監獄 密爾比達 檢測

上一則

角逐加州第17區眾議員 甘大為卡斯楚競選辦公處開門

下一則

華埠兒童疫苗免費開打 專家建議別觀望

延伸閱讀

矽谷聖縣2監獄 新冠病例爆增

矽谷聖縣2監獄 新冠病例爆增
厄瓜多又傳嚴重監獄暴動 至少68死25傷

厄瓜多又傳嚴重監獄暴動 至少68死25傷
共和黨候選人為中期選舉 訪亞裔社區爭取選票

共和黨候選人為中期選舉 訪亞裔社區爭取選票
年底長假將到 聖他克拉拉縣籲打加強劑

年底長假將到 聖他克拉拉縣籲打加強劑
假期出遊季到來 矽谷衛生官員呼籲注射加強劑

假期出遊季到來 矽谷衛生官員呼籲注射加強劑

熱門新聞

才準備要過兩歲生日的Jasper遭無辜槍擊。（家屬提供）

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

2021-11-08 19:29
公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

2021-11-07 14:51
佛利蒙小台北廣場日本超市OSAKA於12日正式開幕，由前美西玉山科技理事長胡立民投資經營。（OSAKA提供）

科技人胡立民斜槓 佛利蒙日本超市開幕

2021-11-12 20:24
家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，6日在屋崙高速路的一輛車內，被流彈擊中，不幸身亡，震驚社區，民眾紛紛表示悲痛和惋惜。（家人供圖）

華童父從中國趕來 父子從未見過面

2021-11-09 02:19

我不窮，但老了住不起矽谷

2021-11-04 02:10
自10月初以來，舊金山在內的幾個灣區縣感染率呈鋸齒狀變化。（圖片來自加州公共衛生部官網）

疫情反撲 灣區重回紅色、橙色高風險級別

2021-11-07 01:20

超人氣

更多 >
去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%
加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機