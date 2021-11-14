聖他克拉拉縣2監獄 新冠病例爆增
聖他克拉拉縣監獄在押人員的新冠病毒感染率，已達到歷史最高水平。從本月初開始，患病率就已經迅速增長，目前已經超過了今年1月初的增長速度。
縣警長辦公室的數據顯示，監獄中有140例活躍的感染病例，主要分布在密爾比達市和聖荷西市的兩所監獄。目前，密爾比達Elmwood監獄的感染率增長最快，該監獄主要關押低級和中等安全級別的嫌犯。
11月3日，該縣共報告15例監獄犯人的感染病例。而目前的感染數量是11月3日以來的8倍左右。
而實際的感染數量可能比統計數據還要高，由於警長辦公室的數據庫與監獄報告的活躍病例數有滯後，所以新冠病毒很有可能已經在監獄內全面傳播。
警長辦公室發言人戴維斯（Russell Davis）表示，由於監獄健康部門增加了檢測次數，所以被發現的新冠病例也隨之激增。
警長辦公室發表聲明表示，一旦關押區域發現病毒感染，監獄的衛生工作人員將會對受影響的區域立即隔離，限制犯人的活動。
自疫情大流行以來，聖縣監獄截止本周五已經記錄了共888例新冠病毒感染病人，其中622例是在犯人被羈押期間感染的。
上一則
角逐加州第17區眾議員 甘大為卡斯楚競選辦公處開門
下一則
FB留言