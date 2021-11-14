東灣飛虎隊歷史圖片展 銘記美中友誼

「銘記英雄」紀念飛虎隊80周年及二戰時期美國援華空軍歷史圖片展，13日在東灣阿拉米達市大黃蜂號航空母艦博物館舉行。（記者劉先進／攝影）

紀念二戰飛虎隊80周年及抗戰時期美國 援華空軍的「銘記英雄」歷史圖片展，13日在東灣阿拉米達市大黃蜂號航空母艦博物館舉行。與會嘉賓表示，希望紀念歷史和美中兩國並肩作戰的友誼，未來團結攜手合作，共同應對挑戰。

退役美國空軍四星上將，前美國空軍參謀長福格曼表示，飛虎隊有兩大貢獻。扭轉美國孤立的理念。和中國軍隊一起，牽制日軍兵力。（記者劉先進／攝影）

牽制日軍 飛虎隊2貢獻

退役美國空軍四星上將，前美國空軍參謀長福格曼（Ronald Fogleman）表示，展出的歷史照片中不僅有美軍飛行員，還有支持飛虎隊的中國 人。中國人在支持美軍的行動中發揮了關鍵作用。珍珠港被襲擊後，美軍考慮發動空襲東京（Doolittle Raid），先讓飛行員飛到中國，與友軍會合。卻中途被日軍偵查到，不得不提前離開航母，結果飛機墜毀跳傘，但有80個飛行員倖存，因為中國人願意承擔風險搶救護送。即使是在日本 占領區，中國人也要把飛行員送到安全地帶。另一方面，飛躍駝峰航線，中國人協助轉運戰略物資，對維持中國的戰爭至關重要。

福格曼說，飛虎隊的主要作用不僅僅在於擊落日本飛機的數量，此外還有兩個貢獻。首先，美軍珍珠港被偷襲和轟炸東京前後，美國都在思考如何介入二戰。飛虎隊的英勇壯舉，報紙大量頻繁的報導，扭轉了整個美國民眾精神上的孤立觀念，飛虎隊鼓舞了美國士氣。

其次，飛虎隊和中國人民及軍隊未被充分認可的貢獻，是牽制日軍兵力。1940年至1945年間，日軍總兵力550萬，其中160萬在被佔領的東北和華南地區。因為中國軍隊不投降，不放棄，這意味著，當盟軍開始接近東京時，麥克阿瑟將軍從西南太平洋趕到日本時，這160萬日本軍力被牽制住，不能投入日本本土戰鬥。

中國駐舊金山總領事館總領事王東華表示，飛虎隊圖片展提醒人們回顧中美合作抗擊日本侵略者的歷史和兩國的友誼，傳遞了飛虎隊當年的精神遺產。（記者劉先進／攝影）

王東華：中美需團結合作

中國駐舊金山總領館總領事王東華表示，飛虎隊圖片展提醒人們回顧中美合作抗擊日本侵略者的歷史和兩國的友誼，傳遞了飛虎隊當年的精神遺產。中美兩國的經濟關係越來越緊密，兩國的雙邊貿易給美國帶來了260萬個就業機會。如今，兩國仍需要團結合作，解決疫情後的經濟恢復、氣候變遷等嚴峻的問題。「今天有很多年輕人過來參加活動，年輕人是國家的未來。希望他們能繼承飛虎隊精神遺產，促進兩國的理解和信任。穩定經濟關係，為兩國創造一個更好的未來。」

美中航空遺產基金會會長格林（Jeff Greene）說，飛虎隊、曾參與空襲東京的大黃蜂號航母，對美中兩國人民來說，是不可忘記的。基金會成立於1998年，當時有500個老兵參與過二戰在中國的戰鬥。過去20年，基金會讓500個人到訪中國，接受中國國家主席表彰功勛。遺憾的是，目前只剩下35個老兵健在。希望透過圖片展，銘記這段非凡的歷史。

阿拉米達縣議員郝博特（David Haubert）說，很自豪的是，他不僅了解這段歷史，而且緬懷中美之間的聯繫、友誼。參與飛虎隊等戰鬥的美國人和一些中國長輩，是有史以來最偉大的一代人。「我們是帶著希望的前景來紀念你們。希望在未來，美中兩國將繼續成為最好的朋友。」

年輕一代 感受歷史

此次活動中，三谷地區的非營利組織卓越青年領袖（ABLE）也派出14個學生擔當義工。在現場做義工的學生譚睿齊（Hubert Tan）說，飛虎隊圖片展很神奇，讓所有人能聚集在一起，懷念、尊重他們的貢獻，「他們冒著生命危險參加戰鬥，配得上這些榮譽。」

此次展覽，由美中航空遺產基金會、中美友好城市協會、美華友好協會主辦，中國駐舊金山總領事館、中國低空飛行俱樂部集團有限公司海外部、美中和平友好促進會協辦。華裔社區領袖尹集成和黃春芳夫婦，佛利蒙副市長邵陽，索諾瑪市副市長丁駿輝，都布林市議員胡欣，美國企業家聯誼會會長何華斌，以及一些退伍老兵均參與活動。