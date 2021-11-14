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痛宰公牛…勇士七連勝 柯瑞三分再創里程碑

記者劉先進／舊金山報導
金州勇士12日晚以119比93痛宰芝加哥公牛，柯瑞一人就狂砍40分。（美聯社）
金州勇士12日晚以119比93痛宰芝加哥公牛，柯瑞一人就狂砍40分。（美聯社）

排名全聯盟榜首的金州勇士，12日晚以119比93痛宰之前曾排名東區第一的芝加哥公牛，獲得七連勝，戰績11勝1負，繼續霸佔聯盟榜首位置。柯瑞三分17中9狂砍40分4籃板5助攻1抄截，第52次拿到40分以上，生涯第36次單場命中9記三分，刷新歷史記錄，創下新里程碑。

此前勇士戰績飆升，被人批評有主場優勢，贏的對手偏弱。面對東區豪強公牛，勇士三軍用命，格林帶傷作戰，全力爭勝。公牛防守柯瑞，主要是人盯人，上線不延遲。而勇士則摻雜大量夾擊持球人、收縮防守的策略，逼迫球從攻擊者手中轉移，再兇狠逼搶，創造失誤。雙方上半場打得難解難分，勇士第三節打出35比17的衝擊波，徹底拉開比分，奠定勝局。

勇士全場快攻18分，比公牛多11分，進攻籃板多5個，出手機會是93次，硬生生利用快攻、搶籃板優勢，多了15次投籃機會。更不必說三分球多命中7個。光是柯瑞一個人，就投中9記三分，比公牛全隊8個還多。勇士目前淨效率、防守效率、場均得分、場均助攻、場均抄截、場均三分球命中數都排名聯盟榜首。最近8個主場7勝1負，唯一一次輸給灰熊，還是在延長賽。

柯瑞三分17中9狂砍40分4籃板5助攻1抄截，生涯第36次單場命中9記三分，刷新...
柯瑞三分17中9狂砍40分4籃板5助攻1抄截，生涯第36次單場命中9記三分，刷新歷史記錄，創下里程碑。（記者劉先進／攝影）

柯瑞職業生涯36場單場命中9個三分，而排名歷史第二的哈登（James Harden）和里拉德（Damian Lillard）各有9場。

勇士第三節平均得分30.3分，冠絕聯盟。往往一波流帶走比賽。柯瑞表示，關鍵是球隊的持久力。球隊有在攻防中獲勝的體能。對手開始意識到勇士如何比賽，在上半場集中精力、試圖防住勇士。「不過，球隊在大多數情況下堅持比賽計畫，讓對手投出高難度的投籃，如果我們在每個回合打好，讓失誤更加合理，那麼好的事情就會發生。」

柯瑞說，他的比賽，遵循了賽季開始的通常模式，只是保持攻擊性，在勇士進攻體系中保持自己的位置，而不是擔心自己的輸出。「這只是我試圖找到贏得比賽和創造勢頭的方法，通常會有好事發生。感覺真的很好，球隊很強，每場比賽後的恢復，感覺很扎實。我也習慣了現在的輪換，每場比賽都繼續朝著正確的方向前進。」

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