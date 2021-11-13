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全美房價最貴百大郵區 近半在灣區 前10名400萬起跳

編譯組／舊金山灣區電
灣區阿塞頓94027郵區第五年蟬聯全美房價最貴榜首。（Getty Images）
灣區阿塞頓94027郵區第五年蟬聯全美房價最貴榜首。（Getty Images）

最新房地產報告顯示，美國房價最貴的前100大郵遞區號，有將近一半在灣區

房地產資訊網站PropertyShark 8日公布最新全美郵遞區號房價調查報告，在前100大房價最貴的郵區中，有47個在灣區。榜首仍是中半島阿塞頓（Atherton）的94027郵區，其2021年中位數房屋售價為747萬5000元。

PropertyShark指出，這是阿塞頓第五年蟬聯榜首，它的中位數房價比第二名波士頓02199郵區的550萬元高出近200萬元。不僅如此，這個受億萬富豪青睞的郵區房價年增長率為7%，說明它未來可能繼續保持難以撼動的領先地位。

第三名是紐約州薩加波那克（Sagaponack）的11962郵區，中位數房價為500萬元；第四名是馬連縣羅斯（Ross）的94957郵區，中位數房價為458萬3000元；第五名是邁阿密海灘（Miami Beach）的33109郵區，中位數房價為447萬5000元。

PropertyShark指出，全美房價最貴的百大郵區分布在十個州內，70%來自加州，灣區就占了47個，是美國房價最貴的大都會區。

前十名郵區的中位數房價皆超過400萬元，其中六個在加州，其他四名分別位於麻州（波士頓）、紐約州（薩加波那克）、佛羅里達州（邁阿密海灘）和華盛頓州（麥迪納，Medina）。灣區躋身前十名還有第九名的南灣洛斯阿圖（Los Altos）94022郵區，它的中位數房價為405萬2000元。

進入前十大的南加州郵區有三個，包括比佛利山的90210郵區、聖他芭芭拉（Santa Barbara）的93108郵區和聖他莫妮卡（Santa Monica）的90402郵區。

房價 灣區 紐約州

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