灣區衛生專家：假期搭機、聚會 仍有染疫風險

許多民眾計畫這個假期搭機旅遊，衛生專家認為還是要小心。（美聯社）

去年假期因新冠疫情 嚴重，人們被迫放棄出門旅遊，今年有數以百萬計的民眾計畫搭機出遊或與家人相聚。灣區三大機場預計，隨著疫苗 接種率穩定、航空公司增加航班，未來幾周的客流量將大幅上升。

然而，灣區最近的新增病例反彈回升，意味這個冬季可能再出現另一波嚴重疫情，在這種情況下搭機是否安全？未接種疫苗和只接種一劑疫苗的兒童適合搭機嗎？

舊金山加大小兒科醫師魯爾（Theodore Ruel）說：「我不認為絕對不能旅行，現在旅行已經比過去安全。」

美國 汽車協會（American Automobile Association，簡稱AAA）預測這個感恩節假期美國會有420萬人搭機出遊，比去年多出80%。AAA資深副總裁特維戴爾（Paula Twidale）說：「由於許多邊境已經重開，新衛生與安全指南也已制定，許多美國人已經準備好出遊，在假期和家人團聚。」

舊金山國際機場發言人亞克爾（Doug Yakel）表示，機場今年夏天的客流量恢復了將近一半，預測即將到來的假期客流量會回升到正常時期的60%到65%。

不過，從許多方面來看，衛生專家仍然認為搭機是一項高風險活動，冬季是一個必須更謹慎小心的時候。

任職舊金山加大加護病房和長期新冠門診的醫師桑索許（Lekshmi Santhosh）說：「美國人口的疫苗接種率目前只有50%、現在還不是所有人都有資格接種補強針、五歲以下幼兒還沒有疫苗可打、州際旅行也無需出示疫苗接種證明，因此，我對人們搭機到處飛的感覺並不太好。」

聖荷西凱瑟醫院（Kaiser Permanente）小兒科醫師白米娜（Meena Pai，音譯）說：「帶著還未接種疫苗的孩子搭機出國會讓我緊張，搭國內機稍微好一點，因為有各項規定。」

史丹福大學醫院小兒科醫師馬多納多（Yvonne Maldonado）表示，她比較不擔心搭機，但比較擔心目的地的疫情狀況。她認為，如果目的地的新增病例率高於灣區，最好延後行程。她覺得，是否可以帶孩子一起旅行應該取決於「目的地疫情和要見面的人的疫苗接種狀況」。

舊金山加大流行病學家盧瑟福也認為，查詢旅遊目的地的人口疫苗接種率和查詢當地天氣一樣重要。盧瑟福說：「旅遊應取決於你是否已接種疫苗、你要前往何處。如果你已完全接種，也打了補強針，我認為你去哪裡應該都很安全。」