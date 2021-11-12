張大千弟子 伏文彥102歲辭世 各界不捨

書畫家伏文彥11月7日晚間在美國舊金山辭世，享壽102歲。（舒建華提供）

著名書畫家伏文彥11月7日晚間在美國舊金山 辭世，享年102歲。舊金山中華藝術學會名譽會會長古銑賢說：「伏老遽歸道山，藝海星沉，曷勝哀悼！」舊金山州立大學美術館長馬克強森也對於伏文彥大師去世，深表不捨」。伏文彥的兒子伏偉民表示，父親身體不錯，不時寫字畫畫，前不久因感冒住院，病情沒有好轉而逝，母親囑咐一切從簡。

伏文彦字子美，祖籍河北任丘，1920年8月生於上海，父親為高級海員，童年在青島對繪畫產生極大興趣，朝夕臨摹「故宮週刊」所刊的宋元名畫。1937年赴北平考藝專，正值七七事變後南歸，1938年考入上海新華藝專，進入「圖音學科」，學習中西繪畫和音樂，科目包括鋼琴、樂理、聲樂、素描寫生、水彩、油畫等，畢業後升入教育系，重點學習中國 畫，師從汪聲遠、朱文侯、周碧初、唐雲、俞劍華學習山水花卉。1941年拜汪亞塵為師，成為其入室弟子。畢業後留校任助教，教授中國畫，並加入「中國畫會」。

1946年伏文彦經汪亞塵推薦師事張大千，入室大風堂，成為張大千上海時期的得意弟子及得力助手。伏文彦一直對70多年前的拜師過程記憶猶新：「我在大新公司畫廊看到張大千先生作品，為之傾倒，萌生拜師的念頭。四年後，在上海建國中路汪亞塵老師雲隱樓偶遇張大千先生，便私下向汪師吐露欲拜張為師的宿願，汪師當即應允，並作紹介。按大風堂拜師慣例，在大千先生管家陳德興的安排下，請蜀園廚師燒魚翅席，執贄毛料、墨膏等禮物，在李秋君家中，紅蠟燭和紅圍桌的氣氛里，我和内人李璞如雙雙向大千先生磕頭，行傳統拜師禮。」

據稱，伏文彥深得張大千嘉許，每逢張大千到上海都會與他相聚，將甫完工之精品，交給他臨摹，畫業也大為長進。抗戰勝利後，張大千長居上海，伏文彥每日拜訪，目睹大千精品不下500餘幅。在大風堂早期弟子中，伏文彥是最受大千器重的，可以在老師的內室細細觀賞大千的重寶「韓熙載夜宴圖」和「董源瀟湘圖」真跡。1949年初張大千離開上海，臨別前召伏文彥和陳從周，將陶壽伯所刻「大風堂同門會」印章和「大風堂同門錄」交於二人，但沒想到自此師生天各一方，這些重要物件，也在文革中忍痛毁。

伏文彥名列1947年版「美術年鑑」。1949後在上海擔任中學語文、圖畫老師，1962年起應邀在上海戲劇學院教授美術，改革開放後聘為上海文史舘舘員。1989年移居舊金山，將畫室命名為「可定居」，致敬張大千在加州卡梅爾的故居「可以居」。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華表示，伏文彥清癯溫雅，飽經世紀風霜而神秀不凋，筆墨高妙出塵，是美國中國書畫代表性藝術家。