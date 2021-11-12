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憂假期後住院人數增 加州鼓勵所有成人打補強針

編譯組／綜合11日電
加州衛生當局鼓勵疫苗供應者讓所有成人接種補強針。（美聯社）
加州衛生當局鼓勵疫苗供應者讓所有成人接種補強針。（美聯社）

鑑於加州最近新增病例反彈回升，相對於聯邦目前只建議年滿65歲以上、健康狀況不佳、或在高風險環境中生活或工作的民眾接種補強針，加州衛生當局11日呼籲新冠疫苗供應單位，盡可能為每一位希望接種補強針的成人提供服務。

加州衛生廳廳長亞拉貢（Tomás J. Aragón）本周發出備忘錄給各地方衛生局和疫苗供應單位，要求不要拒絕為年滿18歲、六個月前已接種輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗，或兩個月前已接種嬌生（Johnson & Johnson）疫苗的民眾注射補強針。

亞拉貢說，這個備忘錄說明了加州對新冠疫苗補強針接種工作的期望，並認為，疫苗供應者應該讓民眾自行決定他們暴露在病毒中的危險程度。

聖他克拉拉縣衛生官員10日已宣布提供補強針給所有成人。聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）認為，聯邦的規定過於複雜，可能讓民眾有所顧慮不敢去打補強針。柯迪指出，聖他克拉拉縣現在已接種補強針的民眾只有20%。

灣區阿拉米達縣、康曲柯士達縣、聖馬刁縣、馬連縣，以及醫療機構和藥房，例如薩特醫院、Walgreens藥房和CVS藥房本周表示，他們正遵照聯邦疾病防治中心（CDC）的指示提供補強針。不過，藥房的網路預約系統只要求民眾自我證明自己符合CDC規定。

同樣地，聖馬刁縣衛生局發言人莫參特（Preston Merchant）說：「我們遵守CDC的指示，指示包括讓民眾自我證明符合資格和自行決定風險。」意味著民眾只要認為自己符合資格，應該就能接種補強針。

加州衛生與福利服務廳（California Health and Human Services）廳長加利（Mark Ghaly）10日在記者會上表示，擔心加州進入假期後住院人數會增加，但強調加州的疫苗供應量充足。他說：「如果你認為接種補強針對你有利，我會鼓勵你去接種。」

CDC數據顯示，加州目前只有約三分之一年滿65歲的民眾已接種補強針，年滿18歲已接種補強針的民眾只有14%。

加州 疫苗 CDC

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