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舊金山5-11歲童已5000人接種 占同年齡層13%

記者李晗 / 舊金山報導
在舊金山，5至11歲年齡段的兒童至少打了一針的比率已經有13%。（取自衛生局）
在舊金山，5至11歲年齡段的兒童至少打了一針的比率已經有13%。（取自衛生局）

舊金山衛生局最新的數字顯示，已經有超過5000名的5至11歲的兒童完成了至少一針的新冠疫苗接種，佔全市這一年齡層兒童的13%。

兒童疫苗在上周剛剛獲批，已經陸陸續續有家長帶著自己的小孩去打疫苗。現在的疫情情況也逐步好轉，加強針也開始接種，住院、確診的人數近期都有下滑的趨勢。

衛生局的數字披露，全市5至11歲兒童共計有4萬4000多名，打了一針的有5503名，佔比13%。完成了兩針接種的則是有65人。而另一個青少年的年齡層——12至17歲的青少年中的至少一針的接種率則是超過九成。目前零至4歲的嬰孩則尚未有疫苗可以打。

值得一提的是，全舊金山所有年齡層中，成年之後的年輕一輩的接種率最低。其中，25至34歲年齡層的一針接種率只有78%，全市最低。而18至24歲的一針接種率則是85%，倒數第二。其餘的年齡層，除了剛剛獲批的5至11歲之外，都已經有九成接種率。

全舊金山平均而言，合資格的民眾（5歲以上）的一針接種率現在是86%，完成兩針接種的比例則是80%。預計隨著兒童疫苗的鋪開，全市的接種率還會持續上升。

更多的數據可以查看https://sf.gov/data/covid-19-vaccinations-race-and-age

疫苗 舊金山 疫情

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