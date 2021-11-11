市議員盛滔參選屋崙市長：將安排永久性巡警駐守華埠

現任市議員盛滔宣佈參選下一任屋崙市長。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市第四區亞裔 市議員盛滔（Sheng Thao）10日在聚會上宣佈，將參選明年11月投票的屋崙市長職位。她的競選綱領包括緩解可負擔住房危機、預防暴力犯罪等。她在會後接受本報採訪時表示，如果競選成功，立即要做的事情，就是安排永久性的巡警回歸駐守華埠 ，且能說中文，和華埠居民溝通。

盛滔是加州首位苗裔市議員。州總檢察長邦塔（Rob Bonta）、州眾議員米婭（Mia Bonta）、市議會主席勵琪（Nikki Fortunato Bas）、市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan），代表消防員和工人的屋崙本地工會都到場表達支持。

目前，盛滔的主要競爭對手是現任市議員泰勒（Loren Taylor）。他代表東屋崙部分地區，家中三代都在屋崙，比盛滔更溫和。一些政策上與薛麗比同一陣營。全美通訊工人協會9415分部的律師維克托里（Allyssa Victory）和東屋崙的活動家Derrick Soo，也宣佈明年競選市長。

現任市議員盛滔宣佈參選下一任屋崙市長。（記者劉先進／攝影）

談及公共安全，盛滔說，她兒子在家時遭遇破門入室搶劫，至今還有心理創傷。針對屋崙華埠治安問題，盛滔表示，她知道如今很多人對自身安全感覺害怕。如果成功當選，將確保步行巡警回歸華埠。「我認為這是最重要的事情，也是我在市府一直在所爭取的。但現任市長不同意我的觀點。如果我是市長，立即實施的事情是，把步行巡警永遠留在華埠，讓能說中文的專職警官負責華埠治安。」

屋崙警局此前一直聲稱，經費不足，人手不夠，所以暫時華埠的巡警只是加班性質，若金額短缺，會削減巡警。盛滔表示，警局經費是否足夠，取決於如何分配預算。「如果你覺得它（華埠安全）是一個優先事項，就會分配經費。」

盛滔表示，在屋崙，有很多財產犯罪正在發生。這要從根本上解決問題：是什麼導致人們犯下這些犯罪？這其中有很多是貧困、缺乏資源。這就是為什麼確保大家工作，為整個社區創造各種上升管道至關重要。另外，屋崙警局等部門有很多職缺，可以考慮在社區大學提供途徑和管道，讓他們直接進入市府或警局工作，解決人手短缺問題。

盛滔說，解決住房危機，需要提供更多可負擔住房，而資金來源也可以多樣化。目前，很多組織和企業希望幫助解決可負擔房短缺。建築房屋成本很高，但很多企業和組織願意提供貸款。政府也可以在教會或學區土地上建設房屋，且以零利率建造，然後再慢慢支付資金，企業也有股權。

屋崙現任市長薛麗比即將坐滿兩屆任期。盛滔表示，她和薛麗比不會有太大區別，只是處理事情的方式不同。她希望和社區合作，傾聽社區的意見，確保想出最好的解決方案。

盛滔表示，作為亞裔，已經做了很多工作，希望通過教育、通過與州政府合作，緩解仇恨亞裔問題。