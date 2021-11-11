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曾爍命案 陪審團判定2嫌罪成 明年1月宣判

記者劉先進／屋崙報導
曾爍在搶劫案中不幸身亡，震驚灣區華人社區。（曾爍親友供圖）
曾爍在搶劫案中不幸身亡，震驚灣區華人社區。（曾爍親友供圖）

IBM華人工程師曾爍（Shuo Zeng）在屋崙星巴克咖啡店內被搶筆電引發的命案，10日在阿拉米達縣高等法院再次開庭。陪審團判決，其中兩名嫌犯，駕駛作案車輛的24歲嫌犯瑞德（Byron Reed）犯下二級謀殺和搶劫罪，搶劫筆電的嫌犯威金斯（Kejuan Wiggins）被判搶劫罪和過失殺人罪（voluntary manslaughter）。

法院將在明年1月做出正式宣判相關刑罰。預計瑞德將因謀殺罪面臨15年監禁至無期徒刑，而威金斯因過失殺人罪面臨最高12年監禁。拉開星巴克大門、方便同夥威金斯搶劫的嫌犯賈馮·李（Javon Lee），在審判前對不抗辯，正在等待判決，將面臨2至10年的監禁。

朋友說，曾爍優秀、善良，樂於助人，有自己的美國夢。（曾爍親友供圖）
朋友說，曾爍優秀、善良，樂於助人，有自己的美國夢。（曾爍親友供圖）

2019年12月31日，生日當天，曾爍在屋崙一家星巴克內使用筆記本電腦被搶，他勇敢追逐劫匪車輛試圖奪回筆電，卻被車輛甩出，最終重傷不治。此前聽證會上，法官史蒂文斯（Thomas Stevens）陳述闡明，搶劫筆電的嫌犯威金斯和駕車逃離、導致曾爍甩出重傷身亡的嫌犯瑞德，是真正的兇手。

本報此前曾報導，目擊者皮爾絲（Esther Van Pierce）當時準備去星巴克，走到前門時，看到事發經過。威金斯拿著筆電，一路狂奔。而曾爍在後面緊追不捨。維金斯上了停在路邊的車。曾爍衝進車子，一半身體進入車子，腿還在外面。他大聲叫著，希望劫匪給回筆電。還抓住威金斯的腿，但威金斯用腳踢打曾爍，試圖掙脫。這時劫匪瑞德開車加速，曾爍摔倒受傷身亡。

陪審員在判定瑞德犯有謀殺罪之前，進行了五天的研討。然後又討論一天，最後判定威金斯犯有過失殺人罪。威金斯被宣告謀殺罪名不成立。

在審判期間，檢察官認為兩人都犯有一級謀殺罪。瑞德和威金斯都對殺害曾爍負有責任，而且兩人都是搶劫案的積極參與者。瑞德的律師認為，瑞德不知道曾爍抓住了汽車（把手），而威金斯的律師，則攻擊控方證人證詞的可信度。

在調查過程中，警員恢復了威金斯和賈馮·李之間的短信，顯示他們正策畫在灣區進行盜竊。根據警方的證詞，他們一度談到比撬車更多的方法，因為沒有人有汽車盜竊工具。

副檢察官比塞托（Charles Bisesto）將此案描述為一次筆記本電腦盜竊案，但上升為搶劫案，然後當這群人使用暴力阻止曾爍取回電腦時，案件性質變成謀殺。

曾爍不幸去世後，震動灣區，大量民眾到事發的星巴克紀念他，留下便簽、鮮花和蠟燭。

曾爍為人樂觀，喜歡攝影。（曾爍親友供圖）
曾爍為人樂觀，喜歡攝影。（曾爍親友供圖）

曾爍朋友周女士表示，曾爍為人樂觀開朗，喜歡攝影和旅遊，希望在美國買房安家，安居樂業。親友希望幫助他完成沒有完成事情，踐行沒有實現的承諾。「我們懷念他，也是一種紀念方式，曾爍在以另外一種形式活著。」

周女士表示，不少朋友也說，曾爍一直是個優秀、善良、積極向上、樂於助人的人，有自己的美國夢。曾爍離開後，家人一直很悲痛，希望司法制度能為他伸張正義，稍加安慰曾爍的父母。也希望通過這件事情，大家引以為戒，不再有類似事情發生。

星巴克 美國 灣區

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