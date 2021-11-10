助退伍軍人獲住房 馬兆明提立法抽籤優先照顧

馬兆明（前排右）提出新立法，幫助退伍軍人獲得住房。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 市議員馬兆明（Gordon Mar）提出立法，幫助退伍軍人更容易獲得可負擔住房，以及其他的社會福利 。

11月11日（周四）就是退伍軍人節日（Veteran’s Day）。馬兆明和多個退伍軍人社區團體合作，推出這項最新的立法。法案訂明，將會在舊金山的可負擔房屋分配的抽籤中，優先照顧退伍軍人。也就是退伍軍人將會有更大的幾率抽中可負擔住房。

馬兆明說，舊金山有2萬4000個退伍軍人，他們都為服務舊金山的社區、加州、國家做出了重大貢獻和犧牲。「退伍軍人值得認可和尊重，」他說。同時他回憶了自己的父輩參軍，以及自己立法助理王兆倫（Alan Wong）也是現役軍人的事情。

「優先考慮符合條件的退伍軍人，讓他們有資格獲得舊金山的可負擔住房，將更好使得低收入退伍軍人過渡到穩定的住房、經濟自給自足的狀態，減少舊金山退伍軍人面臨的成為無家遊民的風險。」據悉舊金山內有900位的退伍軍人遊民，大約佔全市遊民人數的9%，遠超於退伍軍人在全市人口中的比例。

值得一提的是，雖然法案可以增加退伍軍人的抽籤概率，但是不是完全保證可以獲得住房，也就是並非是100%能夠保證退伍軍人在抽籤中可以抽中。

目前法案已經在舊金山市議會的委員會中排期等候審議。此外，馬兆明也另外立法，給予退伍軍人更多的福利。現在許多市立的公園、花園、游泳 池等設施，都需要門票，馬兆明的立法將會使得這部分退伍軍人可以免票進入。

像是金門公園內的日本茶園，日落區的游泳池等，都是需要門票的，但是馬兆明的立法就可以替他們免去門票。上述的法案不包含各大博物館。

當天的發佈會選址在日落區30街和Irving街的一處退伍軍人的過渡住房。眾多退伍軍人，包括舊金山退伍軍人事務委員會的委員陳國慶（Hanley Chan）出席。