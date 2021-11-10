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加州疫情逆轉 染疫、住院病例上升

編譯組╱加州9日電
加州新冠疫情出現惡化。（Getty Images）
加州新冠疫情出現惡化。（Getty Images）

加州防疫工作一度進行順利，然目前面臨挑戰。全加州各地的新冠感染率、住院與死亡人數開始上升。

舊金山加大流行病學專家盧瑟福醫師 (Dr. George Rutherford) 說，這是千真萬確的現象。過去三週內，感染病毒人士持續攀升，過去每天只出現5000宗新冠感染病例，現在已增加到6000宗。新冠住院人士過去兩週增加約4%。情況令人擔憂。

疫苗接種率低於灣區的一些加州都會區新冠病例攀升情況令人憂心，其中包括中谷地區、沙加緬度地區，以及南加州人口稠密地區如橙縣 (Orange County)、河濱縣 (Riverside County) ，以及南加內陸地區的聖伯納汀諾縣 (San Bernadino County)。這些地區的新冠病患住院人士過去數周內增加了20%。灣區住院人數仍維持四個月以來的最低點。

雖然整體而言，加州新冠感染率只從一個月前的10萬分之14增加到10萬分之15。專家擔心的是未來幾個月的發展。

舊金山加大的傳染病學專家陳子平 (Dr. Peter Chin Hong) 表示，加州將面臨一波新冠疫情上升。學校與工作可能都會再度受到波及。加州完全接種疫苗人數僅佔全州人口63%。隨著室內活動頻繁，天氣轉涼，將會引發新一波新冠傳染。

加州目前7日內新冠陽性測試率為2.3%，比10月底的1.9%陽性測試率高0.4%。住院率高的地區，7日內新冠陽性測試率也高：河濱縣為5.2%，沙加緬度縣為5.6%，佛萊斯諾縣 (Fresno County) 為8.9%。

即使是疫苗接種率高的地區如灣區，新冠病例不是居高不下，就是開始緩慢攀升，情況令人擔憂。馬連縣完全接種疫苗比率高達82%，可是新冠病例仍開始攀升，其中包括5歲到11歲的孩童。目前這個年齡層的兒童已可開始接種疫苗。

康曲柯士達縣的副衛生局長米庫里亞醫師 (Dr. Sefanit Mekuria) 指出，學校重啟後，傳出更多5歲到11歲間學童感染新冠病例。

紐森州長指出，未接種疫苗民眾感染新冠病毒比例為已接種者的七倍，住院率為已接種者的10倍，死亡率則為已接種者的18倍。

舊金山加大急診室醫師，以及長期新冠病患看診室主任桑索許醫師 (Dr. Lekshmi Santhosh) 說，隨著假期節日到臨，第一線工作者像他一樣都會感到緊張。「我們希望情況不會惡化，可是我們同時要作好心理準備，情況惡化隨時可能發生」。

馬連縣接種疫苗民眾因感染病毒住院人士中，75%為65歲以上長者。馬連縣65歲以上長者接種疫苗加強針 (booster shot)者，只佔此年齡層人口一半。全加州接種加強針長者比率只有32%。

盧瑟福醫師表示，目前當務之急有三。最重要的是接種加強針，另外就是讓5歲到11歲的孩童盡快接種疫苗，敦促尚未接種疫苗民眾前往接種。

疫苗 加州 灣區

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