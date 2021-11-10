陪子女過萬聖節 紐森缺席氣候峰會 過了「有效率一周」

加州州長紐森表示，取消蘇格蘭之行是為了陪孩子過萬聖節。圖為紐森9日參加在蒙特瑞舉行的加州經濟峰會。（美聯社）

將近兩周未公開露面的加州 州長紐森 （Gavin Newsom）9日表示，他之所以臨時取消參加在蘇格蘭舉行的聯合國氣候會議，是為了陪四個年幼的孩子過萬聖節 。

紐森擔任加州州長三年以來，經歷了許多嚴峻的時刻，包括處理前所未有的疫情、破紀錄的野火和乾旱、為他的政治生涯對抗加州史上第二次州長罷免選舉等。在成功推翻被罷免的命運後接下來幾周，紐森處理了數百個參議會通過的法案。

紐森原本要在萬聖節前帶妻子一同前往蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）參加氣候會議，但此事卻成了壓垮其子女情緒的最後一根稻草。

紐森9日出席在蒙特瑞（Monterey）舉行的加州經濟峰會，這是他近兩周來首度公開露面。他說：「因為危機一個又一個出現，我一直馬不停蹄地工作，我的孩子們終於站出來『干預』。他們說，他們不敢相信我竟然會錯過萬聖節。」

紐森表示，他一開始為自己辯護，告訴孩子他必須和媽媽一起去參加聯合國會議，但隔天早上睡醒時感覺「心裡有個結」。他說：「我當下覺得必須取消行程。」說完會議現場響起一片掌聲。

紐森詳細報告了他過去一個多星期來的行程：他參加了孩子的足球賽、萬聖節扮成海盜帶孩子去要糖、上周帶他們到州政府大樓參加傳統旅行和灰熊雕像自拍等。紐森說：「這可能是我擔任州長以來，過得最有效率的一周。」

由於紐森和他的辦公室這兩周一直未透露紐森的行蹤，引發人們對其健康狀況的猜疑，大部分是保守派人士。他們還在社群媒體上創建了「#wheresgavin」標籤。

事實上，紐森身體狀況良好，Vogue雜誌刊登了他最近出席石油大亨蓋蒂（J. Paul Getty）曾孫女艾薇（Ivy Love Getty）奢華婚禮的照片。紐森家族和蓋蒂家族是世交，紐森的父親曾管理過蓋蒂家族信託。蓋蒂的兒子1990年代初期曾提供資金協助紐森進入葡萄酒和旅遊業。蓋蒂家族也一直是紐森競選時的主要捐款人。

面對外界的好奇，紐森妻子珍妮佛（Jennifer Siebel Newsom）7日晚上終於忍不住推文說：「請停止仇恨，不要再那麼無聊！」這則推文很快就被刪除，但已被人在網上截圖。推文其他內容包括：「當有人取消某件事時，他們也許只是在辦公室工作；空閒時或許只是在家陪家人、參加孩子的球賽、或和妻子出去吃飯。」