3學生陳情 舊金山可能成加州第4個向華裔道歉城

舊金山在歷史上頒布許多歧視法案，長期不公平地對待華裔居民。（Getty Images）

柏克萊加大大三學生閔朱（Drew Min，音譯）上個月在一家中餐館得到一個幫助舊金山 面對自己150多年前錯誤的機會。

閔朱和兩位友人，洛威爾高中（Lowell High School）的吳丹尼（Dennis Casey Wu，音譯）和史丹福大學大二學生羅喬治（George Tilton-Low，音譯），從今年5月東灣安蒂奧克（Antioch）成為加州 第一個就歷史不公向華裔 社區道歉的城市後，就一直在研究舊金山對早期華裔移民的不公對待。在這期間，聖荷西和洛杉磯也陸續對自己過去的錯誤致歉。

閔朱和另外兩名華裔學生發起舊金山向華裔社區道歉決議。（取自LinkedIn網站）

但是，在19世紀和20世紀充當反華法律實驗室的舊金山，卻遲遲沒有道歉。

17歲的吳丹尼說：「我記得看到安蒂奧克道歉的新聞，也記得當時覺得『為什麼擁有深厚華裔歷史和仍然擁有眾多華裔人口的舊金山不道歉？』」

閔朱10月初和亞裔社區領導人在舊金山凱悅滙餐廳（Harborview Restaurant & Bar）共進午餐時，向市議員楊馳馬（Matt Haney）提出這個問題。這次的談話讓楊馳馬決定向市議會提出由閔、吳、羅三人共同草擬的決議。

決議如果獲得通過，舊金山將成為加州第四個因歷史錯誤向華裔社區道歉的城市。楊馳馬表示，舊金山市議會必須為曾經頒布一些針對華裔居民的最惡劣的地方法律負起責任。這項決議對所有華裔社區來說是「遲來的正義」，他將這一切歸功於這三位華裔學生。

隨著淘金熱興起，華裔勞工最早在1850年代來到舊金山，歧視性法律就是針對華裔勞工而定的。1850年，加州開始對非白人礦工徵收「外國礦工稅」，主要受影響的就是來自中國的礦工。

楊馳馬說：「舊金山當時確實是許多針對華裔居民的可怕仇外心理和暴力的中心，它在整個加州造成了連鎖反應。」

吳丹尼認為，在目前由反亞裔言論和仇恨犯罪燃起的「疫情」中，重新審視這段超過一世紀的歷史是一項行動號召。參與「Yellow Whistle」活動在舊金山分發口哨的吳丹尼說：「我不敢相信，同樣的事情如今再次發生，我覺得我有必要做點什麼。」

楊馳馬表示，這項決議並沒有提出具體的補救措施，他希望社區能提出看法。楊馳馬建議，或許可以在舊金山下一年度的預算案中找到一個機會，類似市長布里德（London Breed）和議長華頌善（ Shamann Walton）2月公布的傳統非裔社區兩年1億2000萬的投資計畫。