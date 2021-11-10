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舊金山道歉決議案 華裔議員：應由華裔社區主導

記者李晗 / 舊金山報導
陳詩敏、馬兆明均認為，向華裔社區道歉一事，應由華裔主導。（本報檔案照片）
陳詩敏、馬兆明均認為，向華裔社區道歉一事，應由華裔主導。（本報檔案照片）

舊金山市議員楊馳馬（Matt Haney）早前提出了舊金山市官方向華裔社區道歉的決議案，掀起傳媒討論，也引起兩名舊金山華裔市議員馬兆明、陳詩敏的關注。他們回應時均表示，單純象徵性的道歉不夠，而且道歉事宜應該由華裔社區主導。

馬兆明直言，對於楊馳馬的這個決議感到「猝不及防」（caught off guard）。他認為應該要有更多的社區諮詢，因此他建議楊馳馬不要急著在議會中推出這個立法決議，所以楊馳馬在當天在議會中只是宣佈了這個想法。馬兆明也認為，華裔社區應該領導此事。

道歉決議案一事，也引起陳詩敏的反應。她直說，自己想要看到的是一個真正的對華裔社區的「承諾」，而不是空口一句道歉。她強調，應該要在預算投入、社區建設方面真正彰顯關心華裔社區。陳詩敏表示，已經和社區代表包括和前公園局委員劉偉康及華裔法官等合作討論。陳詩敏肯定華裔青少年在此事中的努力，同時也強調華裔社區非常多元化，充滿不同聲音，因此認為主流社會應該更加深入了解華人社區。

據悉，早在2000年代末，時任華裔議員邱信福、朱嘉文、馬兆光等就已經推出過類似的決議案。

舊金山進入選舉季節，楊馳馬目前正在競選州議員。近期他也頻頻向華裔社區出招，除了道歉決議之外，早前他也提出決議譴責衝擊華埠的傷殘保護法（ADA）訴訟等。

華裔 舊金山 華埠

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