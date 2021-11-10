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「孩子排第1位」布里德支持罷免舊金山3教委

記者李怡 / 舊金山報導
布里德支持罷免舊金山教委主席盧佩思、副主席莫力加和教委成員高勵思。（圖片來自美聯社）
布里德支持罷免舊金山教委主席盧佩思、副主席莫力加和教委成員高勵思。（圖片來自美聯社）

舊金山市長布里德支持罷免三名舊金山教委，並稱她支持父母要求罷免的呼籲。布里德支持罷免舊金山教委主席盧佩思、副主席莫力加和教委成員高勵思。如果2月特別選舉中的大多數選民支持罷免三人中的任何一位，布里德將親自任命替代者，直到明年11月的選舉。

舊金山的州參議員威善高近日也表示，支持罷免這三人。

布里德在一份聲明中說道，「可悲的是，我們學校的教委們經常把優先事項嚴重放錯地方，在如此困難的時期，為孩子們所做的決定將產生長期的和不可挽回的影響，這就是為什麼擁有能夠應對巨大挑戰的領導層是如此的重要，而不是被不必要的影響或政治議程分散注意力。我們的孩子必須是排在第一位的。」

布里德支持罷免莫力加可能是最令人驚訝的，因為早在2018年教委這一職務是由她親自任命的。當時他是教委會候選人，並在任命三周後當選，任期四年。

布里德說，舊金山學區正處於十字路口，面臨著嚴峻的財務狀況，學區需要有新的管理者。她表示，對已經離開舊金山的家庭感到同情，因為他們對學區領導力失去了信心，才做出這樣的選擇。

早在10月18日舊金山選務處就拋出重磅新聞，表示已經完成了選民簽字的審核，即確認了這些簽字的有效性，足以達到舉行罷免教育委員的選舉門檻。

舊金山聯合學區教育委員會在過去一段時間內爭議不斷，觸怒不少家長，因此發起了罷免選舉。其中爭議的焦點包括校園重啟過慢、學校改名風波、名校洛威爾高中（Lowell High）招生改革、高勵思涉及歧視亞裔的推文言論等等，都觸發民眾對教委官員的不滿。

當時罷免一方針對盧佩思、高勵思和莫力加分別徵集到了超過七萬個簽字，提交給了選務處。發起罷免選舉的門檻大約是五萬簽名。這也將會是舊金山自1983年以來首次舉行罷免選舉。 1983年時，舊金山舉行了罷免市長范士丹（Dianne Feinstein）的選舉，結果以罷免一方失敗告終。

布里德表示，舊金山公立學校的家長只是在正常的表達他們的想法、意見和憤怒。疫情大流行期間，他們的孩子在教育方面遠遠落後，並正在極力的擺脫大流行帶來的心理健康挑戰，而我們公立學校系統的混亂加劇了這種挑戰。家長們覺得教委成員沒有聽取他們的意見，沒有在課堂上優先考慮孩子的需求或試圖解決這些巨大的挑戰。

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