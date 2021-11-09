數百醫護上街頭…安蒂奧克沙特醫院 一個月內再傳罷工

安蒂奧克沙特醫院數百名員工走上街頭罷工。（電視新聞截圖）

位於安蒂奧克的沙特Delta醫療中心，350多名醫護人員8日走出工作 崗位罷工 ，因為他們說沙特醫院取消了計畫中的調解會議。

醫療工作者西部聯盟SEIU-United Healthcare Workers West的成員在周日（11日7日）晚間發表的聲明中說，「大量的人員不足，困難的工作條件和一系列不公待遇 」促使他們投票 罷工。

這是沙特Delta醫院在一個月內發生的第二次罷工，員工們曾在10月4日因一些相同的問題進行罷工。

工會說，人員儲備問題始於疫情之前，這使得狀況更加糟糕。周一罷工的員工包括急診室技術員、呼吸治療師、抽血員、運輸員和持證職業護士。

工會出示了一封來自當地官員的信：Mark DeSaulnier（核桃溪）和Jerry McNerney（士德頓）於11月7日致Sutter Health首席執行官克萊文斯（Sarah Krevans）：「我們理解，現在尋找訓練有素的合格醫護人員，不僅對沙特Delta，在全國範圍內都是一個挑戰，」代表們寫道。「據我們了解，在過去幾年裏，這家醫院的病人並沒有明顯減少，但在這段時間裡，有幾十名工人辭去了他們的職位，且沒有人力補充，這大大增加了留下來的人的工作量。」

「為了安蒂奧克和周圍社區人民的健康和安全，這個問題必須得到解決。」

沙特健康的一位發言人周日說，「我們所提議的合同保證薪酬和福利與該地區的其他公司一樣好甚至更好。目前的提議包括四年內加薪13%（三年內每年加薪3%，第四年加薪4%），並為雇員及其家屬提供100%雇主支付的醫療保險。」

該發言人說，沙特醫院堅持維護這一提議。

「工會也應該這樣做；他們對合同進行了談判，有足夠的信心為此投票，而且幾周前在我們系統內其他七家由SEIU代表的醫院的3000多名員工都批准了它。然而，沙特Delta的工會始終不合主流，他們不是專註於代表成員達成一個公平的協議，而是分散了對病人護理的註意力。」