我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

輕取火箭 勇士主場四連勝 波特、佩頓替補雙亮點

記者劉先進／舊金山報導
勇士四連勝，柯瑞防守被隊友普爾賽後稱讚說，得分位置聯盟第一。（視頻截圖）
勇士四連勝，柯瑞防守被隊友普爾賽後稱讚說，得分位置聯盟第一。（視頻截圖）

金州勇士7日晚以120比107輕取休士頓火箭，主場四連勝，且送給火箭八連敗。勇士五人上雙，柯瑞16中8，入帳20分3籃板2助攻。普爾13中7，得到25分4籃板5助攻，維金斯16分，波特（Otto Porter Jr.）三分7中5得到15分。格林6分8籃板9助攻。

火箭塔特（Jae'Sean Tate）21分，泰斯（Daniel Theis）14分，新秀格林（Jalen Green）6中1得到9分。

勇士上半場只領先8分。第三節，火箭連續強攻籃下打出一波12比4追近比分。勇士則連續命中三分，打出一波20比2瞬間拉大分差。第四節末端比分差距拉大，雙方鳴金收兵，換上替補。勇士31次進攻，比火箭多出14次。三分命中數多5個，罰球略居下風，少了17次。

勇士四連勝，柯瑞防守被隊友普爾賽後稱讚說，得分位置聯盟第一。（記者劉先進／攝影）
勇士四連勝，柯瑞防守被隊友普爾賽後稱讚說，得分位置聯盟第一。（記者劉先進／攝影）

贏得輕鬆，柯瑞格林出場時間減少

第二節，替補波特屢建奇功，連續命中三記三分，包括晃開防守投籃，以及一個抄截，運球到半場急停跳投，將現場球迷氣氛點燃。教頭柯爾稱讚說，波特那段的進攻表現，讓替補席興奮地跳了起來。他還參與了第三節勇士的進攻衝擊波。「波特和別利察（Nemanja Bjelica）兩個大個子能投射三分，讓勇士投射空間更大。他們給了勇士進攻完全不同的維度。」

因為勇士贏得較為輕鬆，教練也特意控制柯瑞和格林的出場時間，柯瑞打了27分鐘，比賽季場均少了6分鐘。格林22分鐘，比賽季場均少了8分鐘。

柯爾表示，8日勇士要主場背靠背對陣亞特蘭大鷹隊。「我們知道亞特蘭大有多大的天賦。所以希望柯瑞和格林不用上場超過30分鐘、取得勝利。那是教練團隊的希望，但永遠不知道結果。休士頓打得非常努力。他們在很長一段時間內表現優異，但在第三節結束時的最後一段時間，（勇士的衝擊波）打破了比賽的局面，讓勇士主力在剩下的比賽中休息。」

普爾稱讚：柯瑞防守分位第一

替補出場的佩頓（Gary Patton）表現優異，在場上屢屢單防對手進攻箭頭，且有數次給柯瑞假掩護，順下接到格林傳球空接扣籃的表現。柯爾說，佩頓的場上淨勝分27分，每晚都如此表現，是勇士替補席不錯的武器。「球隊今年最棒的地方是，有很多投籃和開闊的進攻空間，這為佩頓打開了空間。今年的球隊，相比於去年，更適合他。這就是為什麼他能夠產生如此大的影響。」

對於格林給佩頓的空接投籃，柯爾說，他不記得是否為一個後衛如此頻繁的設計小球戰術。但表示，格林傳球時，將球扔到了佩頓頭頂。「這傢伙真了不起，運動能力超強，臂展也長，對接球的時機把握得很好。看他打球真的很有趣。」

普爾本場9罰9中。柯爾說，普爾而有一些進攻空位，就敢於進攻，找到合適的突破路線。當他走上罰球線時，是個頂級的罰球手。任何人在罰球線上時，球隊可以從容佈置（後續進攻）的防守。這些罰球很重要。

目前，勇士招牌明星柯瑞的防守勝率（Defensive Win Shares）排名聯盟後衛第9，上一場還有兩個火鍋。普爾稱讚說，柯瑞的防守很重要，「我們知道他將給球隊帶來的進攻衝擊。在他的位置（得分後衛）上，柯瑞是現在聯盟中最好的防守者之一，能夠讓聯盟中最好的得分手、射手在防守端也能竭盡全力（buckle down），這給了球隊很大的能量，讓大家作為一個整體有了很大的活力。能夠以我們一直以來的方式去防守，場上所有五個人互相聯繫，一直是勝利的關鍵。」

勇士 柯瑞 波特

上一則

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

下一則

楊馳馬華埠拜票 承諾小商戶運營 商家熱情喊「一定要贏」

延伸閱讀

NBA／誰說柯瑞只會攻？防守效率值排全聯盟第6

NBA／誰說柯瑞只會攻？防守效率值排全聯盟第6
NBA／勇士板凳場場有驚喜 老爸來觀賽 小裴頓沒漏氣

NBA／勇士板凳場場有驚喜 老爸來觀賽 小裴頓沒漏氣
NBA／柯瑞打3節就下班 勇士照樣輕取火箭

NBA／柯瑞打3節就下班 勇士照樣輕取火箭
柯瑞19分6助攻 勇士狂勝鵜鶘 霸占西區榜首

柯瑞19分6助攻 勇士狂勝鵜鶘 霸占西區榜首
NBA／柯瑞手感冷 還好有波爾飆31分 勇士捕蜂並列龍頭

NBA／柯瑞手感冷 還好有波爾飆31分 勇士捕蜂並列龍頭

熱門新聞

作案過程全被高清的視頻記錄下來。（記者李榮／翻攝）

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

2021-11-02 17:31
公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

2021-11-07 14:51

我不窮，但老了住不起矽谷

2021-11-04 02:10

巴洛阿圖再傳臥軌自殺 死者為華生 有多年憂鬱症病史

2021-11-02 02:20
聖他克拉拉市議會全票通過Crestview Hotel和Bella Vista Inn的收購和改建計畫。（會議截圖）

南灣2處遊民所改建通過 華人憂心：難過到說不出話

2021-11-03 02:20
才準備要過兩歲生日的Jasper遭無辜槍擊。（家屬提供）

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

2021-11-08 19:29

超人氣

更多 >
中國豪賭客 賭場進出1億現金

中國豪賭客 賭場進出1億現金
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人