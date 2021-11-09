輕取火箭 勇士主場四連勝 波特、佩頓替補雙亮點

勇士四連勝，柯瑞防守被隊友普爾賽後稱讚說，得分位置聯盟第一。（視頻截圖）

金州勇士 7日晚以120比107輕取休士頓火箭，主場四連勝，且送給火箭八連敗。勇士五人上雙，柯瑞 16中8，入帳20分3籃板2助攻。普爾13中7，得到25分4籃板5助攻，維金斯16分，波特 （Otto Porter Jr.）三分7中5得到15分。格林6分8籃板9助攻。

火箭塔特（Jae'Sean Tate）21分，泰斯（Daniel Theis）14分，新秀格林（Jalen Green）6中1得到9分。

勇士上半場只領先8分。第三節，火箭連續強攻籃下打出一波12比4追近比分。勇士則連續命中三分，打出一波20比2瞬間拉大分差。第四節末端比分差距拉大，雙方鳴金收兵，換上替補。勇士31次進攻，比火箭多出14次。三分命中數多5個，罰球略居下風，少了17次。

勇士四連勝，柯瑞防守被隊友普爾賽後稱讚說，得分位置聯盟第一。（記者劉先進／攝影）

贏得輕鬆，柯瑞格林出場時間減少

第二節，替補波特屢建奇功，連續命中三記三分，包括晃開防守投籃，以及一個抄截，運球到半場急停跳投，將現場球迷氣氛點燃。教頭柯爾稱讚說，波特那段的進攻表現，讓替補席興奮地跳了起來。他還參與了第三節勇士的進攻衝擊波。「波特和別利察（Nemanja Bjelica）兩個大個子能投射三分，讓勇士投射空間更大。他們給了勇士進攻完全不同的維度。」

因為勇士贏得較為輕鬆，教練也特意控制柯瑞和格林的出場時間，柯瑞打了27分鐘，比賽季場均少了6分鐘。格林22分鐘，比賽季場均少了8分鐘。

柯爾表示，8日勇士要主場背靠背對陣亞特蘭大鷹隊。「我們知道亞特蘭大有多大的天賦。所以希望柯瑞和格林不用上場超過30分鐘、取得勝利。那是教練團隊的希望，但永遠不知道結果。休士頓打得非常努力。他們在很長一段時間內表現優異，但在第三節結束時的最後一段時間，（勇士的衝擊波）打破了比賽的局面，讓勇士主力在剩下的比賽中休息。」

普爾稱讚：柯瑞防守分位第一

替補出場的佩頓（Gary Patton）表現優異，在場上屢屢單防對手進攻箭頭，且有數次給柯瑞假掩護，順下接到格林傳球空接扣籃的表現。柯爾說，佩頓的場上淨勝分27分，每晚都如此表現，是勇士替補席不錯的武器。「球隊今年最棒的地方是，有很多投籃和開闊的進攻空間，這為佩頓打開了空間。今年的球隊，相比於去年，更適合他。這就是為什麼他能夠產生如此大的影響。」

對於格林給佩頓的空接投籃，柯爾說，他不記得是否為一個後衛如此頻繁的設計小球戰術。但表示，格林傳球時，將球扔到了佩頓頭頂。「這傢伙真了不起，運動能力超強，臂展也長，對接球的時機把握得很好。看他打球真的很有趣。」

普爾本場9罰9中。柯爾說，普爾而有一些進攻空位，就敢於進攻，找到合適的突破路線。當他走上罰球線時，是個頂級的罰球手。任何人在罰球線上時，球隊可以從容佈置（後續進攻）的防守。這些罰球很重要。

目前，勇士招牌明星柯瑞的防守勝率（Defensive Win Shares）排名聯盟後衛第9，上一場還有兩個火鍋。普爾稱讚說，柯瑞的防守很重要，「我們知道他將給球隊帶來的進攻衝擊。在他的位置（得分後衛）上，柯瑞是現在聯盟中最好的防守者之一，能夠讓聯盟中最好的得分手、射手在防守端也能竭盡全力（buckle down），這給了球隊很大的能量，讓大家作為一個整體有了很大的活力。能夠以我們一直以來的方式去防守，場上所有五個人互相聯繫，一直是勝利的關鍵。」