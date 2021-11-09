華童父從中國趕來 父子從未見過面

家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，6日在屋崙高速路的一輛車內，被流彈擊中，不幸身亡，震驚社區，民眾紛紛表示悲痛和惋惜。（家人供圖）

家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，6日在屋崙 高速路的一輛車內，被流彈擊中，不幸身亡，震驚社區，民眾紛紛表示悲痛和惋惜。屋崙華埠 商會主席陳錫澎8日表示，因為疫情 原因，孩子自從出生後，一直沒和遠在中國的父親見面，只是視頻聊天。孩子父親於8日乘飛機趕過來，晚上降落舊金山機場。最讓人悲痛的是，父親可能從來沒想過，會以這種方式和孩子見面。

陳錫澎還提醒，目前，GoFundMe上有兩個以華裔兒童名義發起的籌款，都未經過Jasper家人同意。屋崙華埠商會正在專門開始一個募捐賬號，希望8日晚能發送出去。

6日下午2時許，Jasper和家人坐在一輛Lexus四門轎車中，在Filbert街附近的880號州際公路向南行駛，結果不幸被流彈擊中，雖然馬上被送往屋崙兒童醫院搶救，但後來被宣佈死亡。警方表示，此事可能涉及舊金山幫派，但Jasper家人並非目標。

陳錫澎表示，當子彈從擋風玻璃飛入並擊中Jasper時，他正在車內睡覺。Jasper的父親一直遠在中國工作，因為疫情、旅行禁令等原因，父子從未相見過，雙方只是透過視頻見面。「讓人悲痛的是，孩子父親從來沒有親身擁抱過自己的骨肉。從來也沒想過，會以這種方式和兒子見面。」

陳錫澎表示，自從出事後，Jasper母親表面看起來很鎮定、堅強，但內心痛苦、悲痛欲絕，一直不吃不喝，現在非常擔心她的狀況。希望他先生過來後，能稍加安慰她的情緒。

下午5時許，陳錫澎和屋崙警方在機場等待接送孩子的父親過來。並透過移民局的朋友提前聯繫，確保父親進入海關時，沒有太多問題。考慮到Jasper母親的狀況，父親剛剛過來，估計不會參加8日晚7時許、社區舉辦的守夜活動。

陳錫澎說，8日是他生日，「我們這些人都很幸運，有機會紀念生日。這個小孩子，連第二個生日都不能慶祝。」

陳錫澎表示，一開始Jasper母親不願意接受愛心捐款。在他和其他親友的勸說下，才同意捐款。「這並不是錢的問題，而是表達社區的關心，大家的守望相助。」

此外，在GoFundMe網站上以Jasper名義發起的兩個募捐，都沒經過家人同意。華埠商會也會在最短時間內發起經過家人批准的募捐，並盡快發送出去。