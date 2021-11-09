我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國造美航母標靶 五角大廈：持續關切自身準備行動

內蒙通遼降雪46小時 積雪高達1米多 破70年紀錄

華童父從中國趕來 父子從未見過面

記者劉先進／屋崙報導
家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，6日在屋崙高速路的一輛車內，被流彈擊中，不幸身亡，震驚社區，民眾紛紛表示悲痛和惋惜。（家人供圖）
家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，6日在屋崙高速路的一輛車內，被流彈擊中，不幸身亡，震驚社區，民眾紛紛表示悲痛和惋惜。（家人供圖）

家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，6日在屋崙高速路的一輛車內，被流彈擊中，不幸身亡，震驚社區，民眾紛紛表示悲痛和惋惜。屋崙華埠商會主席陳錫澎8日表示，因為疫情原因，孩子自從出生後，一直沒和遠在中國的父親見面，只是視頻聊天。孩子父親於8日乘飛機趕過來，晚上降落舊金山機場。最讓人悲痛的是，父親可能從來沒想過，會以這種方式和孩子見面。

陳錫澎還提醒，目前，GoFundMe上有兩個以華裔兒童名義發起的籌款，都未經過Jasper家人同意。屋崙華埠商會正在專門開始一個募捐賬號，希望8日晚能發送出去。

6日下午2時許，Jasper和家人坐在一輛Lexus四門轎車中，在Filbert街附近的880號州際公路向南行駛，結果不幸被流彈擊中，雖然馬上被送往屋崙兒童醫院搶救，但後來被宣佈死亡。警方表示，此事可能涉及舊金山幫派，但Jasper家人並非目標。

陳錫澎表示，當子彈從擋風玻璃飛入並擊中Jasper時，他正在車內睡覺。Jasper的父親一直遠在中國工作，因為疫情、旅行禁令等原因，父子從未相見過，雙方只是透過視頻見面。「讓人悲痛的是，孩子父親從來沒有親身擁抱過自己的骨肉。從來也沒想過，會以這種方式和兒子見面。」

陳錫澎表示，自從出事後，Jasper母親表面看起來很鎮定、堅強，但內心痛苦、悲痛欲絕，一直不吃不喝，現在非常擔心她的狀況。希望他先生過來後，能稍加安慰她的情緒。

下午5時許，陳錫澎和屋崙警方在機場等待接送孩子的父親過來。並透過移民局的朋友提前聯繫，確保父親進入海關時，沒有太多問題。考慮到Jasper母親的狀況，父親剛剛過來，估計不會參加8日晚7時許、社區舉辦的守夜活動。

陳錫澎說，8日是他生日，「我們這些人都很幸運，有機會紀念生日。這個小孩子，連第二個生日都不能慶祝。」

陳錫澎表示，一開始Jasper母親不願意接受愛心捐款。在他和其他親友的勸說下，才同意捐款。「這並不是錢的問題，而是表達社區的關心，大家的守望相助。」

此外，在GoFundMe網站上以Jasper名義發起的兩個募捐，都沒經過家人同意。華埠商會也會在最短時間內發起經過家人批准的募捐，並盡快發送出去。

家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，6日在屋崙高速路的一輛車內，...
家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，6日在屋崙高速路的一輛車內，被流彈擊中，不幸身亡，震驚社區，民眾紛紛表示悲痛和惋惜。（家人供圖）

屋崙 華埠 疫情

上一則

兩歲童遭流彈擊中 社區領袖譴責槍枝暴力

下一則

尋屋崙880公路槍戰兇手 2歲兒冤死、母泣訴幫忙

延伸閱讀

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
布魯克林單車道騎士增兩倍 華埠商家期待帶來正面效益

布魯克林單車道騎士增兩倍 華埠商家期待帶來正面效益
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
愛迪生電信詐騙 華埠商家險上當

愛迪生電信詐騙 華埠商家險上當
屋崙市長特別策畫聯絡員時晨光 單車道避讓老人重傷

屋崙市長特別策畫聯絡員時晨光 單車道避讓老人重傷

熱門新聞

作案過程全被高清的視頻記錄下來。（記者李榮／翻攝）

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

2021-11-02 17:31
公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

2021-11-07 14:51

我不窮，但老了住不起矽谷

2021-11-04 02:10

巴洛阿圖再傳臥軌自殺 死者為華生 有多年憂鬱症病史

2021-11-02 02:20
聖他克拉拉市議會全票通過Crestview Hotel和Bella Vista Inn的收購和改建計畫。（會議截圖）

南灣2處遊民所改建通過 華人憂心：難過到說不出話

2021-11-03 02:20
才準備要過兩歲生日的Jasper遭無辜槍擊。（家屬提供）

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

2021-11-08 19:29

超人氣

更多 >
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人
氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問

氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問