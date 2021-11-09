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兩歲童遭流彈擊中 社區領袖譴責槍枝暴力

編譯組／屋崙8日電
兩歲華裔男童在屋崙高速公路上中彈身亡，社區領袖感到震驚。（電視新聞截圖）
兩歲華裔男童在屋崙高速公路上中彈身亡，社區領袖感到震驚。（電視新聞截圖）

一名23個月大的華裔男童日前在屋崙880公路上遭槍戰流彈擊中身亡，社區人士皆感到震驚。

屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）8日對此悲劇發表聲明說：「一名23個月大的孩子死於槍枝暴力是一件讓人心碎和讓人憤怒的事情。身為市長，同時也是一名母親，我對社區的槍枝暴力造成的死亡和創傷感到震驚。屋崙警方已協同加州公路巡警局（California Highway Patrol）對這起事件展開調查，希望能將肇事者繩之以法。同時，我們也呼籲民眾，如果有任何相關的訊息，請立即提供給加州公路巡警局調查員。」

社區領袖表示，在他們眼中，過去一年的犯罪已呈失控狀態，但這起發生在屋崙的暴力事件不同於他們以往看過的任何事件，因為它反映出社會需要一個全新的方法來阻止繼續失去無辜的生命。

屋崙主教傑克森（Bob Jackson）說：「人們不會預料到這種事會發生在自己身上。我下個月就76歲了，這是我一生中見過的最糟的事。」

傑克森表示，他是在屋崙使徒行傳全福音教會（Acts Full Gospel Church）傳道時聽到這件事，教友們對有人在公路上開車成為槍枝暴力的隨機犧牲者感到沮喪，不知道該怎麼辦。

傑克森說：「這幾乎是前所未有，我從來沒有見過這樣的現象。槍枝暴力不僅僅發生在高速公路上，它無所不在，就算你24小時待在家裡也可能遇到。」

傑克森認為，在日常生活中做任何改變都沒有辦法避免這些槍擊事件。在2021年發生這麼多暴力事件後，傑克森希望薛麗比能宣布屋崙進入緊急狀態，因為地方執法單位需要不同的協調和資源，才能解決這場危機。

住在灣區其他地區的居民也表示，他們無法因為通勤路線發生暴力事件就避開某些高速公路。

上下班都使用880公路的紹吉（ Chris Schalge）說：「這是一個我無法避開的狀況，我想不出有什麼其他的辦法。我想我不會避免在880公路上開車，但這並不意味著我們什麼都不能做。」

屋崙 加州 緊急狀態

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