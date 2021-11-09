旅遊禁令解除 舊金山機場下周迎3萬名旅客

舊金山國際機場航班到達時刻表，聯合航空公司預計下週一將有 30,000 名國際乘客抵達舊金山。（記者李怡/攝影）

隨著美國為期18個月的疫情 大流行旅遊禁令的結束，舊金山 灣區可能從下周一開始，將有大量國際遊客湧入，預期迎來包括中國和整個歐盟在內的33個國家遊客到美國。不過遊客入關，除了必須出示新冠病毒檢測陰性報告外，還必須出示疫苗接種證明。

灣區迫切需要提振觀光業

這一個政策的變化，意味著完全接種新冠病毒疫苗的外國人，可以自由前來美國，這也有助於舊金山灣區的旅遊業再度恢復到蓬勃發展的狀態。根據最新航空數據分析，舊金山國際機場 在新冠疫情期間，失去的乘客總量比全國其他50多個主要機場多，因此灣區更迫切地需要開放政策提振旅遊觀光業。

舊金山旅遊協會總裁兼首席執行官達歷山德羅 (Joe D'Alessandro) 表示，國際遊客對舊金山旅遊業、對城市復甦至關重要。旅遊協會表示，國際遊客通常逗留時間長、花費多。2019年外國遊客的數量約占過夜遊客25%，但消費金額則占過夜遊客的60%。國際遊客回歸，有助於舊金山經濟復甦。由於疫情影響，2020年舊金山的旅遊消費金額相較於從前下降了80億元，這項消費金額的短缺，預期要到2025年才有辦法完全恢復到疫情前的旅遊收入。

舊金山國際機場官員則表示，現在定論到底會有多少外國旅客抵達舊金山，還為時過早，但至少外國人可以入境美國的政策，已替正處於反彈過程中的旅遊業，增添不少活力。

感恩節假期旅客估多三倍

舊金山機場值班經理菲格尼 (Jeff Figone)表示，雖然去年感恩節假期的航班往來非常冷清慘淡，但預計今年乘客人數將是2020年的三倍。他表示，儘管數字仍低於疫情前的水準，但自夏季以來，機場的航空旅行人數逐步上升。隨著疫苗接種和政府開放更多旅行政策，人們將有機會在城市裡看到更多的外地和外國旅人。

聯合航空公司發言人指出，聯合航空預計周一將有3萬名國際乘客乘坐航班抵達舊金山，這一個數字與去年夏季旅遊旺季的高峰值差不多。聯合航空公司預計，旅行到達人數將繼續增長。一位航空公司發言人表示，拜登政府上個月宣布將取消旅行限制時，11月跨大西洋機票預訂數量，創下疫情以來新高，超過2019年的數字。

根據舊金山旅遊協會稱，舊金山機場預計將於2021年最後一個季度，將國際航空公司的數量從28家增加到33家，達到疫情前75%的水準。

旅行放寬未影響屋崙機場

不過，舊金山機場發言人菲格尼也指出，放寬旅行限制，不會對屋崙國際機場產生直接影響，因為屋崙唯一的直飛國際航班只有來自於墨西哥。他說，疫情前屋崙機場有往返歐洲的直飛航班，但現在還不能確定這些航班是否會返回屋崙機場。

舊金山機場和舊金山旅行社目前聯手發起了一項灣區旅行宣傳運動，以刺激來自英國、德國和法國的旅遊業，這些國家向世界各地輸送了大量遊客。對於已接種疫苗的遊客來說，加拿大和墨西哥的邊境限制也在放寬中，城市旅遊官員也將灣區作為這些國家目的地進行宣傳。根據美聯社報導，來自旅遊業和分析公司Cirium數據顯示，本月航空公司統計，英國、美國之間的航班數量比上個月增加了21%。

菲格尼說，檢查旅客的新冠病毒疫苗接種證明以及檢測感染狀態，替國際旅客和當地居民的健康安全，增加一層保護。他提醒國際旅客，在旅行途中，必須安排足夠的時間用於入境檢查和機場安檢時間。