未按規定打疫苗 舊金山警確診4天後病亡

舊金山一名資深警員上周因新冠肺炎病逝。（Getty Images）

一名超過市府規定期限還未接種新冠疫苗 、被強迫休假的舊金山 警員，傳出死於新冠肺炎。

有17年資歷的47歲舊金山警員耐斯（Jack Nyce）11月2日被檢測出感染新冠病毒，6日即病逝。耐斯的妻子梅莉莎（Melissa Nyce）表示，耐斯的症狀到6日變得非常嚴重，她不得不打電話叫救護車將丈夫送往曼特卡（Manteca）的凱瑟醫院（Kaiser）。

梅莉莎拒絕回答丈夫是否有接種疫苗，但舊金山警察 協會（San Francisco Police Officers Association）副會長麥克雷（Tracy McCray）表示，耐斯因為沒有按照市府規定接種疫苗，被要求放30天有薪假，他是在休假期間病逝。

梅莉莎8日說：「他熱愛他的工作。」梅莉莎表示，她還未接受病毒檢測，但正在隔離中，沒有出現任何症狀。

耐斯在舊金山長大，畢業自麥克阿塞高中（McAteer High School），後來在陸軍服役，他與妻子在2004年結婚，未育有子女。梅莉莎說，耐斯喜歡槍枝和摩托車。

根據舊金山市府規定，到11月13日還未接種新冠疫苗的警員將被要求開始放無薪假，直到警察委員會召開聽證會為止。麥克雷說：「目前還未聽說警察委員會有解雇任何警員的消息。」

舊金山警長史考特（Bill Scott）8日上午表示，耐斯在職業生涯中執行過各式各樣的任務，是一名備受敬重的同僚。

在耐斯染疫過世前數個月，各城市都在對是否應該強制公務員接種疫苗進行辯論。舊金山部分警員似乎有意規避接種，9月有將近200名警員以宗教理由申請豁免，是所有城市中最多的。

舊金山警局表示，他們上周已要求70名未在11月1日截止日期前接種疫苗的雇員停職。截至11月2日，警局已有97.5%的雇員已接種疫苗。