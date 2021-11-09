我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國造美航母標靶 五角大廈：持續關切自身準備行動

內蒙通遼降雪46小時 積雪高達1米多 破70年紀錄

未按規定打疫苗 舊金山警確診4天後病亡

編譯組／舊金山8日電
舊金山一名資深警員上周因新冠肺炎病逝。（Getty Images）
舊金山一名資深警員上周因新冠肺炎病逝。（Getty Images）

一名超過市府規定期限還未接種新冠疫苗、被強迫休假的舊金山警員，傳出死於新冠肺炎。

有17年資歷的47歲舊金山警員耐斯（Jack Nyce）11月2日被檢測出感染新冠病毒，6日即病逝。耐斯的妻子梅莉莎（Melissa Nyce）表示，耐斯的症狀到6日變得非常嚴重，她不得不打電話叫救護車將丈夫送往曼特卡（Manteca）的凱瑟醫院（Kaiser）。

梅莉莎拒絕回答丈夫是否有接種疫苗，但舊金山警察協會（San Francisco Police Officers Association）副會長麥克雷（Tracy McCray）表示，耐斯因為沒有按照市府規定接種疫苗，被要求放30天有薪假，他是在休假期間病逝。

梅莉莎8日說：「他熱愛他的工作。」梅莉莎表示，她還未接受病毒檢測，但正在隔離中，沒有出現任何症狀。

耐斯在舊金山長大，畢業自麥克阿塞高中（McAteer High School），後來在陸軍服役，他與妻子在2004年結婚，未育有子女。梅莉莎說，耐斯喜歡槍枝和摩托車。

根據舊金山市府規定，到11月13日還未接種新冠疫苗的警員將被要求開始放無薪假，直到警察委員會召開聽證會為止。麥克雷說：「目前還未聽說警察委員會有解雇任何警員的消息。」

舊金山警長史考特（Bill Scott）8日上午表示，耐斯在職業生涯中執行過各式各樣的任務，是一名備受敬重的同僚。

在耐斯染疫過世前數個月，各城市都在對是否應該強制公務員接種疫苗進行辯論。舊金山部分警員似乎有意規避接種，9月有將近200名警員以宗教理由申請豁免，是所有城市中最多的。

舊金山警局表示，他們上周已要求70名未在11月1日截止日期前接種疫苗的雇員停職。截至11月2日，警局已有97.5%的雇員已接種疫苗。

舊金山 疫苗 警察

上一則

酷炫辦公室落伍了 矽谷改用「彈性工作制」吸引人才

下一則

旅遊禁令解除 舊金山機場下周迎3萬名旅客

延伸閱讀

芝麻街大鳥打疫苗 拜登按讚 保守派譏大內宣

芝麻街大鳥打疫苗 拜登按讚 保守派譏大內宣

買即期AZ疫苗 柯文哲酸智商說惹議

買即期AZ疫苗 柯文哲酸智商說惹議
疫苗證明規定生效 調酒師擔心失去顧客

疫苗證明規定生效 調酒師擔心失去顧客
入境美國須完成接種 航空公司把關 7個QA須知

入境美國須完成接種 航空公司把關 7個QA須知
丟工作或打疫苗？ 拜登疫苗強制令 施政檢驗將至

丟工作或打疫苗？ 拜登疫苗強制令 施政檢驗將至

熱門新聞

作案過程全被高清的視頻記錄下來。（記者李榮／翻攝）

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

2021-11-02 17:31
公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

2021-11-07 14:51

我不窮，但老了住不起矽谷

2021-11-04 02:10

巴洛阿圖再傳臥軌自殺 死者為華生 有多年憂鬱症病史

2021-11-02 02:20
聖他克拉拉市議會全票通過Crestview Hotel和Bella Vista Inn的收購和改建計畫。（會議截圖）

南灣2處遊民所改建通過 華人憂心：難過到說不出話

2021-11-03 02:20
才準備要過兩歲生日的Jasper遭無辜槍擊。（家屬提供）

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

2021-11-08 19:29

超人氣

更多 >
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人
氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問

氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問