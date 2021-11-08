大學新計分卡預測畢業後薪資 部分社區學院比名校高

聯邦教育部新大學記分卡揭示畢業生薪資對比。圖為柏克萊加大。(本報檔案照)

聯邦教育部 (the U.S. Education Department) 新出爐的大學計分卡 (College Scorecard)顯示，名校史丹福大學英文系畢業生，畢業兩年之後，一般年薪只有2萬4000元。相對而言，就在史丹福大學附近的山麓社區學院 (Foothill College) 唸保健分析治療的學生，只需要唸兩年即可取得副學士 (associate degree)，踏出校門兩年後，年薪可高達11萬3000元。

其他唸人文學科的學生也面臨同樣社會挑戰。菁英學府柏克萊加大 哲學系學生每年繳付1萬5000元學雜費，唸了四年之後辛辛苦苦取得哲學學位，年薪卻只有2萬1000元。然而東灣海沃州大主修營建管理學生每年學費約為1萬1000元，然取得學位後，年收入可望高達約8萬元。

教育部公布的大學計分卡提供灣區高中畢業生申請大學的參考資訊。計分卡除了提供學生與學生家庭各大學畢業率外，也提供各大學學雜費用與不同科系畢業生的年收入。計分卡提供資訊有時出乎民眾意料之外，如名校畢業生收入有時不比社區學院畢業生高等。

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獎助金多 名校學費未必貴

此外學費問題也出人意料之外。一般人以為唸私立名校如史丹福大學需要繳納龐大學費，史丹福公布的學費每年高達5萬5000元。然而根據教育部大學計分卡，史丹福學生每年繳交的學費，包括書籍費在內，每年才不過1萬1500元，其主要原因是史丹福提供大量獎助學金，因此唸史丹福難處出在難申請，而非學雜費昂貴。聖他克魯茲加大公布學雜費也高達3萬8000元，可是實際上學生每年平均學雜費用也只有1萬8000元，其主因也是許多學生領取獎助學金。

根據計分卡，由於獎助學金，唸柏克萊加大的平均學雜費與聖荷西 州大相差無幾。不過如果是同樣熱門科系，兩校踏出校門不久的畢業生則有所區別，如柏克萊加大電機系學生畢業兩年後，平均年薪高達12萬8000元，而同樣情形下，聖荷西州大電機系畢業生年薪為7萬9000元。

畢業後收入 成為選校考量

然而加大畢業生年薪並不一定高於加州州大。如位於矽谷心臟地區的聖荷西州大電腦系學生就很吃香。根據計分表，聖荷西州大電腦系學生大學畢業兩年後，平均年薪高達7萬5000元，同樣情形下，聖他克魯茲加大電腦系學生年薪只有6萬3500元。

聖荷西州大商業行銷系大四學生西橋 (Marlon Saechao) 表示，當他選擇大學與主修科系時，他會考慮到畢業後收入。他選擇唸聖荷西州大主因除了省錢之外，聖荷西州大校譽很好，而且校友社會力量雄厚。他並且表示，選擇唸商業行銷讓他能繼續培養創造力，畢業後也可以找到待遇較佳的工作。

灣區非牟利組織uAspire地區諮詢經理安里奎茲 (Tanya Enriquez) 主要工作是協助年輕人取得唸大學的財務資助。她說，新冠疫情對一般人心目中的大學社區，校園宿舍生活產生極大衝擊，許多人開始考慮唸社區學院，就經濟而言，這是相當划算的抉擇，如選擇唸山麓社區學院，一年的學費還不到4000元。受到新冠疫情影響，社區學院教育受到更多人重視。