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加州學生何時免戴口罩？可能還要再等等

編譯組╱灣區7日電
加州學校口罩強制令還將維持一段時日。(Getty Images)
加州學校口罩強制令還將維持一段時日。(Getty Images)

聯邦政府最近通過5歲到11歲的學齡兒童可接種新冠疫苗，一般認為這是對抗新冠疫情的新里程碑。所有學齡學生接種疫苗後，新冠感染率可望大幅下落。然而許多家長也開始關心另外一個問題：學生從什麼時候開始可免戴口罩

最簡單的答覆是：可能還要等一段時日。校園戴口罩是州府強制規定。加州公共衛生官員表示，校園戴口罩強制規定沒有特別截止日期。

灣區有些城市年齡較大的學生中，90%均已接種疫苗，因此許多家長、醫生，甚至學生開始抨擊戴口罩強制令。另外有些人表示，如果仍然繼續強制戴口罩，州府必須讓民眾清楚，強制令在何種情形下可望解除。

灣區有些縣府日前公布室內免戴口罩標準，其中包括低感染率、80%以上民眾接種疫苗、低住院率等。許多民眾想要知道，校園戴口罩規定何時可望解除？

新冠疫情2020年3月爆發後，加州各級學校校園隨即關閉，進行遠距教學。校園重啟時，一般共識是學生必須戴口罩，因為戴口罩除了保護尚未接種疫苗學生外，也可防止他們將病毒帶回家中。

截至目前為止，加州校園重啟相當成功。加州學齡兒童佔全美國12%可是校園重啟後，加州學校因新冠疫情關閉者，僅佔全國1%。

然而由於校園重啟成功，州府可能會繼續推行戴口罩規定，如此一來，許多5歲到11歲的學齡兒童將可在校園戴口罩保護下，接種新冠疫苗。此外加州也可望度過新冠疫情冬季回升危險期。

加州州長紐森已經宣佈，如聯邦政府通過許可，所有K-12學齡學生都必須接種疫苗，目前仍需進一步確定，學齡學生接種疫苗的比率多高，才能進一步討論取消校園戴口罩強制令。

專家對校園免戴口罩的看法眾說紛紜。有人認為，如果個別學校的師生接種疫苗比率高達80%時，即可自行解除戴口罩規定。也有人認為學童獲准接種疫苗後，強制戴口罩規定應該於兩個月內解除。

然而也有專家認為，校園戴口罩強制令必須在全縣接種率達90%以上，地方新冠感染率大幅滑落時，才可解除。一般認為，要達到這個標準可能還需要半年時間。史丹福大學小兒科與傳染病學專家劉安娜醫師(Dr. Anna Liu)表示，要全面解除校園戴口罩規定，還要等一段時日。

校園戴口罩強制令主因是，目前仍無法確定，學童對疫情演變產生多大影響。一般而言，與成人不同，兒童感染新冠病毒時，比較不容易形成嚴重疾病。然而校園是感冒、流行性感冒，或者新冠病毒的主要傳染源，即令學童接種疫苗，校園仍有可能成為疾病主要傳染源。

口罩 疫苗 加州

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