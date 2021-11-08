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大氣河再臨灣區 灣區沿岸可能發布強風警告

編譯組╱灣區7日電
大氣河8日再臨灣區，將帶來充沛雨水。(Getty Images)
大氣河8日再臨灣區，將帶來充沛雨水。(Getty Images)

灣區民眾周一出門時必須記得帶傘，因為一道中小型的大氣河 (atmospheric river) 8日下午或者晚間將經過灣區，帶來充沛雨水。根據國家氣象局，灣區沿岸地區8日下午起將刮起大風，北灣地區與聖他克魯茲山區將降下兩吋到三吋之間的雨水。舊金山可能也會降下一吋或半吋的雨水。南灣與東灣地區降雨量較為輕微，可能不到一吋。

大氣河是氣象學家給予特別潮濕氣流的名稱當大氣河來襲時，可能連續數降大雨，並釀成水災。

氣象局表示，大部分雨水將於8日晚間或9日清晨降下，有些地區可能會出現洪患，也可能出現斷電情形。然而這道大氣流帶來的風雨將遠不及10月24日風雨強烈。10月24日大氣流帶來灣區數年來最強烈的暴風雨。馬連縣部分地區出現近兩呎雨水。東灣地區降下一呎雨水。舊金山降雨也達四吋。

雖然這道大氣流帶來風雨遠不及10月24日強烈。國家氣象局警告灣區民眾將出現每小時20哩到30哩之間的強風，另沿岸地區風速可達每小時40哩。氣象學家羅爾伯 (Jeff Lorber) 表示，國家氣象局可能會公佈「強風警告」(wind advisory)。

羅爾伯表示，愈往內陸，風勢將減低。此外與10月暴風雨相比，洪患問題將輕微許多。這道大氣流將不會在灣區停留太久，因此降雨量將遠不及10月暴風雨，然而風力將與上次大氣流的風力相差無幾。

灣區最近連連降雨，減輕民眾對山火的恐懼，然而加州連年乾旱，羅爾伯指出，今年的雨水對灣區乾旱缺水問題影響有限。灣區過去兩個冬季乾旱異常，許多地方水利局推出限制用水規定。

另外好景不常，這道大氣河過後，可能灣區將再度面臨乾旱的日子。羅爾伯說，8日大氣河過後，灣區未來相當一段期間將面臨乾旱，11月的平均氣溫將比往常高。

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