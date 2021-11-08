我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

入境美國須完成接種 航空公司把關 7個QA須知

馬斯克問「要賣10%特斯拉股票嗎」58%推友喊賣

路邊等車 金山日落區女子遭彩彈槍隨機射傷恐失明

記者李晗 / 舊金山報導
蓋斯懷特的眼睛中彈，照片已馬賽克處理。（取自Gofundme）
蓋斯懷特的眼睛中彈，照片已馬賽克處理。（取自Gofundme）

舊金山日落區發生途人遭到隨機射傷的案件。一名女子深夜在路邊等車時，被經過的車輛內的人用彩彈槍（paintball）射傷左眼，可能會導致失明。

多家主流電視台率先報導了這宗案件，警方也在持續調查案件當中。這名29歲的受害女子名叫蓋斯懷特（Zoe Gisewhite），在市中心一家髮廊擔任調色師（colorist）。案發時間大約是10月30日周六的午夜時分，當時她和男朋友參加完金門公園音樂節「Outside Lands」，在日落區的Noriega街和Sunset大道等車。

意想不到的是，就在路邊等車的時候，一輛途徑的車輛內有人向他們射彩彈槍，蓋斯懷特和男朋友都被射中，但是蓋斯懷特眼部中槍，當場就暫時失明。「我覺得我的手刺痛，而且我從臉上剝了一些東西。然後我男朋友看著我的臉說，『哦，我的天哪，』」蓋斯懷特說。

據悉當時蓋斯懷特被打中三槍，分別是在手部、眼部和腿部。他的男朋友被打中六槍，都在背部。從蓋斯懷特的照片上看，她的眼睛血紅。一周之後，經過醫師的救治，蓋斯懷特的眼睛稍有好轉，但是還是看不見太多東西，只能在邊邊看到一些顏色。醫師也說還不知道是否會永久失明。

「我只是想讓大家知道，這些事情就是發生在附近，」她也說如果有民眾看到了相關的事件，比如有人開車路過房子時向房子射彩彈，或者向車子射彩彈，可以站出來說話。

蓋斯懷特的男朋友也已經在眾籌網站Gofundme設立了頁面來幫助她，網址是https://www.gofundme.com/f/h6wzyk-for-zoe。截至周日晚間籌款已經超過1萬5000元。

舊金山

上一則

潮商基金會慈善晚會 籌款逾百萬

下一則

從新華社「禁用詞」說起

延伸閱讀

舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明

舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明
紐約中華公所致信州長 反對「亞裔細分」人口統計法案

紐約中華公所致信州長 反對「亞裔細分」人口統計法案
毒癮難耐? 金山警員涉嫌搶劫聖馬刁藥房

毒癮難耐? 金山警員涉嫌搶劫聖馬刁藥房
無故刺傷寵物狗 金山35歲男被逮

無故刺傷寵物狗 金山35歲男被逮
金山榮光聯誼會 線上歡慶40周年暨榮民節、蔣公冥誕

金山榮光聯誼會 線上歡慶40周年暨榮民節、蔣公冥誕

熱門新聞

作案過程全被高清的視頻記錄下來。（記者李榮／翻攝）

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

2021-11-02 17:31

我不窮，但老了住不起矽谷

2021-11-04 02:10
公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

2021-11-07 14:51

巴洛阿圖再傳臥軌自殺 死者為華生 有多年憂鬱症病史

2021-11-02 02:20
聖他克拉拉市議會全票通過Crestview Hotel和Bella Vista Inn的收購和改建計畫。（會議截圖）

南灣2處遊民所改建通過 華人憂心：難過到說不出話

2021-11-03 02:20
根據美國新聞與世界報導2022年全球最佳大學排名，柏克萊加大連續第八年位居世界最佳公立大學榜首，在公、私立大學整體排名中，為第四位。（記者劉先進 ／攝影）

柏克萊加大2022年最佳大學 排名全球第四

2021-11-02 20:53

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回

誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回