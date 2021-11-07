柯瑞19分6助攻 勇士狂勝鵜鶘 霸占西區榜首

柯瑞本場19分3籃板6助攻2蓋帽。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 5日晚以126比85狂勝數名主將缺席的紐奧良鵜鶘，取得三連勝，繼續霸占西區榜首。勇士五人上雙，柯瑞 15中5得到19分3籃板6助攻2蓋帽，普爾手感滾燙，三分9中6得到26分，替補出場的佩頓（Gary Patton）17分6籃板3助攻。

重回勇士的伊古達拉2分10助攻。教頭柯爾賽後稱讚，當伊古達拉在場上的時候，球的運轉很流暢。球傳給正確的人，有正確的切入。「我可以說別利察（Nemanja Bjelica）、波特（Otto Porter Jr.）做著有同樣的事情。當你有一整群人互相聯繫在一起，球在移動，這真是太美妙了。伊古達拉一直是把一切聯繫在一起的人，這讓我們作為教練組的工作 變得更容易。」

柯瑞賽季首次2個蓋帽。他賽後表示，有時只是碰巧在正確的時間，出現在正確的地方。「我看著前教練傑克遜（ Mark Jackson）和他說，但他還是教練時，我可不能這麼幹。他笑得很開心。對於我和普爾來說，特別是如果我們一起擔任後場，在湯普森回歸前，甚至當他回來時，我們必須做自己的工作，做好對位防守，對球要有侵略性。」