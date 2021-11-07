我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普落井下石 稱死對頭亞歷鮑德溫誤殺「很有問題」

拜登推動「企業疫苗強制令」法院裁定暫緩執行

柯瑞19分6助攻 勇士狂勝鵜鶘 霸占西區榜首

記者劉先進 ／舊金山報導
柯瑞本場19分3籃板6助攻2蓋帽。（記者劉先進／攝影）
柯瑞本場19分3籃板6助攻2蓋帽。（記者劉先進／攝影）

金州勇士5日晚以126比85狂勝數名主將缺席的紐奧良鵜鶘，取得三連勝，繼續霸占西區榜首。勇士五人上雙，柯瑞15中5得到19分3籃板6助攻2蓋帽，普爾手感滾燙，三分9中6得到26分，替補出場的佩頓（Gary Patton）17分6籃板3助攻。

重回勇士的伊古達拉2分10助攻。教頭柯爾賽後稱讚，當伊古達拉在場上的時候，球的運轉很流暢。球傳給正確的人，有正確的切入。「我可以說別利察（Nemanja Bjelica）、波特（Otto Porter Jr.）做著有同樣的事情。當你有一整群人互相聯繫在一起，球在移動，這真是太美妙了。伊古達拉一直是把一切聯繫在一起的人，這讓我們作為教練組的工作變得更容易。」

柯瑞賽季首次2個蓋帽。他賽後表示，有時只是碰巧在正確的時間，出現在正確的地方。「我看著前教練傑克遜（ Mark Jackson）和他說，但他還是教練時，我可不能這麼幹。他笑得很開心。對於我和普爾來說，特別是如果我們一起擔任後場，在湯普森回歸前，甚至當他回來時，我們必須做自己的工作，做好對位防守，對球要有侵略性。」

勇士 柯瑞 工作

上一則

密爾比達Great Mall傳槍擊案 警方排查：應是誤報

下一則

矽谷台美科技團隊研發核融合技術 開創新局

延伸閱讀

NBA／柯瑞手感冷 還好有波爾飆31分 勇士捕蜂並列龍頭

NBA／柯瑞手感冷 還好有波爾飆31分 勇士捕蜂並列龍頭
NBA／柯瑞連3場末節得分掛蛋 遭虧「該被交易了」

NBA／柯瑞連3場末節得分掛蛋 遭虧「該被交易了」
NBA／柯瑞36分做白工 莫蘭特領灰熊終結勇士連勝

NBA／柯瑞36分做白工 莫蘭特領灰熊終結勇士連勝
NBA／柯瑞遭嚴防 仍擊退雷霆 勇士開季全逆轉勝

NBA／柯瑞遭嚴防 仍擊退雷霆 勇士開季全逆轉勝
勇士逆轉雷霆 4連勝居西區榜首

勇士逆轉雷霆 4連勝居西區榜首

熱門新聞

作案過程全被高清的視頻記錄下來。（記者李榮／翻攝）

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

2021-11-02 17:31

巴洛阿圖再傳臥軌自殺 死者為華生 有多年憂鬱症病史

2021-11-02 02:20

我不窮，但老了住不起矽谷

2021-11-04 02:10
聖他克拉拉市議會全票通過Crestview Hotel和Bella Vista Inn的收購和改建計畫。（會議截圖）

南灣2處遊民所改建通過 華人憂心：難過到說不出話

2021-11-03 02:20
根據美國新聞與世界報導2022年全球最佳大學排名，柏克萊加大連續第八年位居世界最佳公立大學榜首，在公、私立大學整體排名中，為第四位。（記者劉先進 ／攝影）

柏克萊加大2022年最佳大學 排名全球第四

2021-11-02 20:53
舊金山嶄新豪華老人公寓大廈「Coterie Cathedral Hill」將提供各項貼心服務，租金最高可達每月2萬7000元，預計明年3月開放。(圖取自Coterie Cathedral Hill官網)

舊金山將建豪華老人公寓 月租最高2.7萬 服務高檔

2021-11-05 02:00

超人氣

更多 >
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因
日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪
百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」