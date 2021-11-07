矽谷台美科技團隊研發核融合技術 開創新局

永續經營的潔淨能源，再度成為全球關注焦點，圖為空氣汙染的樣貌。（美商中經合集團提供）

26屆聯合國 氣候變化大會（COP26）本月1日開始舉行。日前甫閉幕的G20高峰會發表公報承諾，將落實全球平均氣溫升幅不超過攝氏1.5度的目標，並重申致力於全面有效落實「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）和巴黎氣候協定。永續經營的潔淨能源，再度成為全球關注焦點，如何更有效率地產生潔淨能源，也是現今許多科學家專注的目標，而來自矽谷 的科技研發團隊Alpha Ring，正在朝向這一目標邁進。

住戶未來可自行發電

Alpha Ring由矽谷科學家與台灣 團隊共同組成，發展出許多科學團隊都夢寐以求的「核融合」技術，未來很有可能達到機台放在桌上就能自行發電，創造家家戶戶都能自己發電的可能性，顛覆全球10兆美元能源市場。

許多科學家都在談核融合，核融合究竟是什麼？核融合技術最早在1932年由澳洲科技學馬克奥利芬特發現，技術優勢在於純物理反應的穩定和安全性，與一般核能發電因為「核分裂」反應而產生高污染性、高危險性的有毒廢料不同，尤其是核能發電的有毒廢料恐存在地球數千年，對環境造成非常大的負擔。

雖然很多科學家在研究核融合，不過核融合目前仍有技術上的難題待克服。例如，核融合反應爐龐大且造價昂貴，即便法國攜手歐盟、中國大陸、印度、日本、俄羅斯、南韓和美國等35國建造ITER計畫，研發過程也遭遇了能量平衡和長時間運轉的挑戰。

反應爐尺寸小成本低

Alpha Ring科學團隊表示，團隊除了掌握核心技術外，同時發展出可解決目前核融合反應爐面臨的問題，並製造出新一代的反應爐，獲得多國專利，反應爐尺寸小、成本低，透過應用電子牆促成核融合，並不需要製造耐高溫的大反應爐，也較符合一般市場上的運用。

此外，一般核融合技術多採用氘和氚的核融合反應，雖然比核分裂相對安全，但仍會產生放射性物質。Alpha Ring研發的技術，是使用氫跟硼作為燃料，融合後產生的氦氣無放射性，更能達到完全清潔的能源製造標準。

Alpha Ring團隊表示，目前還在持續研究、精進技術，商轉期程還沒訂定，不過這項最新技術已引發創投與能源界的高度討論，未來若成功商轉，也將帶給人類新的能源進步，甚至達到能源利用的新時代。

Alpha Ring公司總部位在矽谷，由台美兩地科學家合作。2015年美商中經合集團開始投資Alpha Ring，中經合董事長劉宇環表示，對團隊成果感到驕傲，核融合不僅是全球能源創新競賽中的一大進步，同時也可能成為解決產業與人類生活問題的最佳解方。