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疫情反撲 灣區重回紅色、橙色高風險級別

記者李怡／舊金山報導
自10月初以來，舊金山在內的幾個灣區縣感染率呈鋸齒狀變化。（圖片來自加州公共衛生部官網）
自10月初以來，舊金山在內的幾個灣區縣感染率呈鋸齒狀變化。（圖片來自加州公共衛生部官網）

根據聯邦疾病防控中心（CDC）的數據，截至周二，整個灣區處於COVID-19傳播的「大量」或「高水平傳播」級別。最近幾周的病例率並沒有發生顯著變化。自10月初以來，包括最近的馬連和舊金山在內的幾個灣區縣，一直在「中等」、「大量」和「高」水平之間起落，病例率在CDC官方定義的風險之間呈鋸齒狀變化。

加州的數據顯示，在灣區和整個州，自9月以來病例率一直相對穩定。舊金山加大醫學系主任鮑勃·沃赫特博士（Dr. Bob Wachter）表示，一個使病例數持平而非繼續下降的因素是多方面的，可能的原因如下：

首先是放寬了限制，口罩等防預措施的使用減少。

灣區許多縣正在改變室內戴口罩的規定。例如，上周馬連縣取消了室內戴口罩的規定。阿拉米達、康曲柯士達、舊金山和索諾瑪縣也放寬了規定，允許完全接種疫苗的人在健身房、辦公室和大學教室等某些室內環境中不戴口罩，而商店、餐館和酒吧仍強制要求戴口罩。

夏季過後，索拉諾縣再也沒有恢復室內戴口罩的規定。只有未接種疫苗的人才需要戴口罩，但是也鼓勵所有人戴口罩。專家表示，取消這些限制意味著，更多病例是不可避免的。 「只要人群中有病毒，隨著我們放寬限制，就會看到更多感染。」史丹福大學免疫學專家羅伯特·西格爾博士說。

另一方面，第一、二針疫苗的功效正在減弱，第三針還未及時接種。

灣區的疫苗接種率很高，大多數願意並符合條件的居民已經接種了疫苗。這也是為什麼感染和死亡的人越來越少，但隨著疫苗接種率達到頂峰，感染率下降也趨於平緩。因為對於最早接種疫苗的人來說，疫苗的功效正在減弱。雖然很多人被鼓勵注射第三針，但是即使在符合條件的人群中，也不會很快注射到加強針。這可能會對病例的增加有影響，尤其是在假期臨近之際。

不過專家說，好消息是，盡管病例數趨於穩定，但灣區的住院人數繼續呈下降趨勢，這是疫苗發揮作用的跡象。幸運的是，5至11歲的兒童也開始有資格接種，他們的預期接種率將推動灣區的疫苗接種率進一步提高，有助控制疫情的發展。

疫苗 口罩 灣區

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