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防疫一起來…加州蒙特瑞水族館 海獺打疫苗

編譯組／蒙特瑞6日電        
瀕危海獺在蒙特瑞灣水族館被注射COVID疫苗。（美聯社）
瀕危海獺在蒙特瑞灣水族館被注射COVID疫苗。（美聯社）

為努力減少在加州中部海岸的瀕危物種海獺中爆發疫情的風險，蒙特瑞水族館開始為海獺接種疫苗。「有很多證據表明，這個家族的動物，包括雪貂、水貂、水獺，很容易受到影響。」水族館的首席獸醫莫瑞（Mike Murray）說。「我們有義務保護動物的健康。」

自8月以來，水族館已經為8隻海獺接種了疫苗。本周完成的這一組，包括四只野生水獺，作為水族館救援和康復計畫的一部分而來到水族館。當水獺幼崽與母親分離而擱淺在海灘上時，牠們有時會被帶到水族館，由水獺的代理母親撫養，一直到牠們恢復健康，然後被放回野外。

每只水獺都被注射了兩劑疫苗，間隔三周，疫苗由Zoetis公司生產。到目前為止，他們沒有出現任何不良反應。迄今為止，水族館的水獺或那裡的其他動物都沒有對COVID-19檢測出陽性。

莫瑞擔心，如果一隻水獺從水族館的人身上感染了COVID-19，並被釋放到野外，牠可能會將這種疾病傳播到野生水獺群體中，而這可能會造成更大的損失。

其他海洋專家表示，他們讚同水獺疫苗接種計畫，但人們保護動物（包括狗和貓，牠們也能從人類那裡感染COVID-19）的最好方法，是人自己先接種疫苗。

疫苗 加州 檢測

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