毒癮難耐? 金山警員涉嫌搶劫聖馬刁藥房
舊金山警察局的一名老警官因涉嫌搶劫聖馬刁一家藥店的止痛藥而被捕。他的律師說，他十年前因公受傷後患上了鴉片類藥物的毒癮。
聖馬刁警察局發言人吉爾莫（Alison Gilmore）5日表示，56歲的聖馬刁長期居民科爾（Davin Cole）警官被逮捕，並以二級搶劫和拒捕的罪名被收監。
3日下午6時左右，位於聖馬刁市Concar路666號的Rite Aid發生搶劫事件。吉爾莫說，科爾在被捕時已經下班。她沒有透露有關此案的任何其他細節，包括科爾是否揮舞武器。
科爾以5萬7500元的保釋金出獄，等待11月18日的提審。聖馬刁縣地區檢察官瓦格斯塔夫（Steve Wagstaffe）說，他的辦公室正在等待聖馬刁警方的調查結果，以審查此案看是否會有刑事指控。
在回答詢問時，舊金山警察局的發言人證實，在進行內部調查之前，該局將科爾置於無薪休假狀態，而對逮捕事件並沒有提供其他評論。
科爾的律師布拉斯（Tony Brass）5日說，科爾當時正在前往住院戒毒所的路上。他補充說，科爾在2010年第一次被開了止痛藥，以治療他在一次警犬訓練中被狗咬傷的小腿，之後就形成了對鴉片類藥物的依賴。「他長期以來一直在秘密地與毒癮作鬥爭，」布拉斯說。
布拉斯還指出，科爾在該市的執法協助分流計畫中的工作，將因低級毒品犯罪而被捕的人從監獄引向治療服務。這是科爾 「幫助人們應對他自己也正面對的同樣鬥爭的一個例子」。
根據警察部門和州政府的記錄，科爾自1994年以來一直是舊金山警察局更多面向公眾的警員之一。在他的領英LinkedIn頁面上，他列出了目前的職責，即作為巡邏、以及該部門無家可歸者外聯和徒步巡邏的主管。作為一個多部門合作團隊的一部分，他所做工作旨在對涉及無家可歸者的報警作出整體反應。他還曾擔任過代理巡官。
記錄顯示，在加入舊金山警察局之前，他曾在佛斯特市警察局短暫工作過，在此之前，他在舊金山警察局工作了四年多。
上一則
亞太裔機構首腦年會開辦 繼續爭取權益
下一則
FB留言