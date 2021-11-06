2021最受歡迎新生兒名：男Liam、女Olivia

育兒資訊平台「寶寶中心（BabyCenter）」釋出2021年最受歡迎的新生兒英文名字排行榜。（BabyCenter官網）

育兒資訊平台「寶寶中心（BabyCenter）」本周公布2021年最受歡迎的新生兒英文取名排行榜，男嬰Liam、女嬰Olivia分別奪冠。值得一提的是，Liam連續三年奪下最受歡迎的男嬰名字第一。

總體而言，今年取名的趨勢，似乎偏向於較為中性及自然的名字，像是Tatum、Ivy、Sage。此外，含有「正向」、「復原」、「強韌」意思的名字，也同樣得到今年新生兒父母的偏愛。BabyCenter分析，可能是受到疫情 影響的關係。

BabyCenter蒐集到數十萬名新生兒父母回應。數據顯示，今年最受歡迎的女嬰取名跟去年不相上下。Charlotte從去年的第八名上升至第六名，Amelia也從去年的第五名前進至第三名。然而，Ava、Sophia、Isabella、Mia則各自下降了一個名次。原本女嬰名Sophia，曾經蟬聯11年冠軍。

今年給男寶寶取名似乎與去年有些不同，出現了一些新名字上榜，像是Levi及Asher兩個名字，今年將Mateo及Logan踢出前十名榜外。

還有一些女孩名在今年得到了不同以往的關注。例如：Raya寶寶增加了53%、Alora寶寶增加了32%、Ariya 則增加了27%。男孩名字Onyx增加了44%、Koda增加了38%、Finnegan也增加了35%。

此外，流行娛樂文化也給了不少新生兒父母一點靈感。BabyCenter發現，不少受大家喜愛的電視影集、電影 、小說 的主角名字，也被拿來作為新生兒名字。最近Apple TV的電視影集Ted Lasso竄紅，影集中的主角名字Roy、Keeley、Jamie也受到新生兒父母的歡迎。

該平台今年首次將念法相同但拼音不同的名字分開計算排名，例如：Sophia跟Sofia念法相同，以往都算為同一個名字，今年則分開計算。