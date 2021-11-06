無故刺傷寵物狗 金山35歲男被逮

搶救之後的小狗在慢慢康復中。（警方提供）

舊金山 發生一宗寵物狗無故遭刺傷的案件，而且當時寵物狗的主人就在旁邊。警方已經逮捕一名男性嫌犯。

警方在新聞通告中指出，案發時間是10月27日上周三傍晚5時50分左右，案發地點則是在灣景區（Bayview）的Shafter街的1400號路段。根據警方的描述，當時一名50歲的婦人和寵物狗坐在車內，一名男性無故向她揮刀，威脅她，然後透過車窗刺傷了小狗，然後離開現場。

婦人隨後報警，警方到場之後發現小狗身上有刀傷，且有生命危險，隨即立刻進行搶救，同時也將小狗送往動物醫院。該寵物小狗的品種是Terrier mix。

警方隨後在案發現場附近逮捕了35歲的嫌犯Derrick Juan Strong，也在他身上找到了一把刀。目前嫌犯被控多項罪名，包括惡意傷害動物等。

警方也感謝現場警員對於小狗的施救，因為當時小狗的刀傷很嚴重，令小狗有生命危險。小狗在獸醫的緊急搶救之後已經回家，慢慢康復中。警方也發布了一張搶救之後的小狗照片。

雖然已經逮捕了嫌犯，但是警方表示案件仍然在調查中。知情民眾可以撥打1-415-575-4444提供消息線索，或者發送短信TIP至TIP411進行短信爆料，協助調查。