舊金山5-11歲兒童 未來也須出示疫苗證明

5歲的兒童克魯在亞洲藝術博物館內游覽，在兒童開始注射疫苗8周後，他們去某些公共場所時，可能會被要求出示疫苗接種卡。 （記者李怡/攝影）

因為現在兒童已經有資格接種疫苗 了，舊金山 公共衛生官員表示，5至11歲的兒童未來將需要出示疫苗接種證明才能進入舊金山的某些公共場所，包括餐館、健身 房和體育比賽等大型活動現場。

之前，舊金山已要求所有12歲及以上的人如果想要進入某些公共場所，必須確認他們自今年8月以來已接種了疫苗。舊金山是美國第一個發布該類命令的城市。在周二晚上與5至11歲兒童的父母會面時，市衛生官員蘇珊·菲利普醫生說，她預計一旦有足夠的時間讓5至11歲的孩子完全接種疫苗，上述命令將擴大到每一個5歲及以上的兒童。

菲利普說，「最遲會在兒童可以接種疫苗八周後，才會實行必須出示疫苗接種證明才能進入某些公共場所的規定。」

在舊金山，成年人必須同時出示帶有照片的身份證明以及疫苗接種證明，或聯邦疫苗接種卡，或加州頒發的數字代碼，才能進入某些公共場所。但是孩子們不需要出示身份證，因為他們可能沒有身份證明，12 歲及以上的兒童也不需要出示有照片的身份證件。

目前舊金山的規定適用於餐館和酒吧、健身房、瑜伽和舞蹈室、帶有提供食品和飲料的娛樂場所，包括劇院。在戶外用餐的人不需要疫苗接種證明。

按舊金山的規定，學生目前不需要強制接種疫苗才能參加面對面的課程，但州長紐森日前發布的州府規定，預計將於明年分階段生效，最早可能在明年的7月份開始，須接種疫苗才能面對面上課。因，疫苗接種情況，將會影響到學生入學情形。