拒絕接種疫苗 成今年裁員第10大理由

拒絕接種疫苗成為今年裁員的第十大理由。(美聯社)

業界專家表示，現正處於所謂「大離職」(Great Resignation)階段，最近一份有關企業裁員 報告顯示，拒絕接種疫苗 ，成為今年裁員的第十大理由。

芝加哥再就業與企業主管培訓公司「Challenger, Gray & Christmas, Inc.」公布數據當日，正是拜登總統宣布新聯邦指導方針與數千萬員工必須接種疫苗截止日期的同一天。

公司資深副總裁崔蘭吉(Andy Challenger)表示，上個月約有5000人因拒絕接種疫苗而失去工作、佔全國裁員總人數22%。他指出，自從疫苗6月開始全面對成人提供接種以來，已有超過6800名員工，因為強制接種疫苗規定而被迫裁員或離開他們的職務。

崔蘭吉認為，聯邦4日宣布全國三分之二勞動力的新接種疫苗截止日期之後，預計因拒絕接種疫苗而離職的員工數字，還會持續增加。新規定指出，有超過100名員工的企業，必須於1月4日之前，要求員工全面接種疫苗或每周接受檢測，「當我與企業與人事部門討論此議題時，他們透露，疫苗接種問題的確在公司組織內各部門產生許多動盪。」

但是，在灣區，擁有350家以上會員公司的科技企業組織「矽谷 領導集團」(Silicon Valley Leadership Group)表示，矽谷大多數公司支持疫苗規定。組織法律顧問勒羅-慕尼諾茲(Peter Leroe-Munoz)表示，歸功於矽谷地區的前瞻性思維，接種疫苗規定對經濟復甦與重返疫情前榮景，相當重要，可以讓公司有更多面對面合作、拜訪不同職場與研發地點。

總部設在舊金山的「Fast」技術平台公司表示，其300名員工團隊皆已符合聯邦規定。公司營運長艾爾德曼(Jason Alderman)告知員工，若想要進入辦公室、計畫因工作需要出差、會見客戶，都必須接種疫苗。他認為，在全球科技重鎮工作與生活，Fast公司遵守疫苗規定，「全國其他地方，都在追趕灣區自疫情初始就已在做的事，防疫與疫苗接種。」