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爭加薪…3.2萬名凱瑟醫院員工 11月15日大罷工

編譯組／綜合5日電
包括加州、俄勒岡州和華盛頓州約3萬2000名凱瑟醫院雇員預定11月15日舉行大規模罷工行動。圖為2019年勞工節洛杉磯凱瑟醫院員工罷工情形。（Getty Images）
包括加州、俄勒岡州和華盛頓州約3萬2000名凱瑟醫院雇員預定11月15日舉行大規模罷工行動。圖為2019年勞工節洛杉磯凱瑟醫院員工罷工情形。（Getty Images）

醫療工會4日發出通知表示，約3萬2000名凱瑟醫院（Kaiser Permanente）雇員已經準備好於11月15日舉行大規模罷工行動，除非醫院與工會代表的談判「有所改善」。

醫療工會聯盟（Alliance of Health Care Unions）表示，這數萬名雇員是來自加州、俄勒岡州、華盛頓州三個工會的成員和其他8000名凱瑟醫院員工，即將發起罷工行動。參與罷工的雇員包括護士、藥劑師、助產士、物理治療師、護理師、醫師助理等。

醫療工會聯盟在新聞稿中說：「在歷史性的勞動力短缺、50萬名醫護人員離職，以及雇員過去20個月來的犧牲等情況下，凱瑟醫院提出一項降低未來新雇員薪資的兩級化提案，此舉不但加劇了人員短缺的危機，也損害了病人獲得妥善照護的權益。」

工會要求凱瑟在未來三年內，每年為護士和其他醫護人員加薪4%，但凱瑟只願意加薪2%。

面對工會宣布的罷工通知，凱瑟人事部資深副總裁皮斯諾（Arlene Peasnall）發表回應解釋公司立場。

皮斯諾說：「毫無疑問，凱瑟是美國對勞工最友好的組織之一，我們的歷史和未來都與組織性勞工有密切的關係。勞工工會一直在我們努力為更多民眾提供高品質服務、讓醫療服務更可負擔的過程中，扮演一個重要的⻆色。」

她還說：「在24年的勞資夥伴關係中，我們一直以全國標準來協商員工的薪資和福利，因此，我們的薪資並不一定和我們營運地區的市場薪資相同。隨著時間的演進，我們許多地區的工會員工薪資已經高於市場薪資26%，在某些地區更高出市場薪資38%。」

皮斯諾指出，這些數字不包括凱瑟領先業界的福利、退休金和養老金，以及每年平均3%的年終獎金。

凱瑟在新聞稿中向民眾保證，如果真的發生罷工，所有醫院都會有應急工作人員支援，而且「醫師都會繼續為病人提供服務」。

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