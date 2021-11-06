舊金山加大兒童醫院疫苗開打 家長積極

兒童醫院（UCSFBCH）開始為5歲兒童接種疫苗。（圖片來自醫院官網）

由於美國聯邦衛生官員已經批准向5至11歲兒童接種輝瑞（Pfizer） COVID-19 疫苗 ，舊金山 加州大學兒童醫院（UCSF Benioff Children's Hospitals）周五起為兒童提供疫苗注射服務。完整的疫苗接種需要兩劑和兩次預約。當接種第一劑時，可同時安排第二次疫苗接種預約。

從11月5日起，舊金山加大兒童醫院位於舊金山和屋崙的兩家分院都可以進行預約注射。按照注射規則，5至17歲年齡段的居民，必須在父母或其他成年監護人陪同下完成注射；每個兒童及其父母或監護人都將接受COVID-19症狀篩查，如果任何人有新冠病毒感染症狀，就必須重新安排約會。

12歲以上的未成年人接種，必須獲父母或監護人同意，對於14至17歲的青少年，父母和青少年都必須同意。注射時需要年齡證明，以及其他任何形式的身份證件，以證 疫苗接種者的全名和出生日期或年齡。如需更多信息，請訪問 Fresno COVID Equity Project，致電或發送短信 (559) 349-8082，或發送電子郵件至 [email protected]。

對於5歲以上兒童接種疫苗，許多在醫院現場預約和等候注射疫苗的家長的態度，都非常積極，表示都迫不及待的想為孩子接種疫苗。有的家長還因預約到了11月稍晚時候而不開心。談到兒童接種疫苗，許多家長表示，如果孩子未接種疫苗，會直接影響到家庭的出行和生活。

亞裔 家長趙女士說，因為一直打算攜全家進行一次國際旅遊，並計畫去到韓國、新加坡、澳洲拜訪朋友，因這其中有些國家規定，如兒童未接種疫苗，家長必須陪同隔離，這使得計畫已久的家庭旅行遲遲未能成行。因此趙女士希望盡早為孩子接種疫苗，結束行動處處受限的生活。

亞裔爸爸劉先生說，因為目前國際和國內出台的各項規定，雖不是強制性的硬性規定兒童接種疫苗，但是當前好像沒得別的選擇，為了生活不受限制，會積極配合讓孩子接種疫苗。

但家長之間也存在著嚴重的分歧，各執一詞，反對孩子注射的家長認為，在過去與新冠病毒共存的兩年中，孩子們體內已經有了應對病毒的抗體，並且以孩子的體質可以有很好的自身免疫，所以兒童疫苗是不必要的。