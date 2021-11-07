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舊金山市長專欄／邱信福任舊金山首位亞裔市府律師

倫敦．布里德
邱信福獲布里德市長任命，成為舊金山史上第一位亞裔市府律師。
邱信福獲布里德市長任命，成為舊金山史上第一位亞裔市府律師。

親愛的讀者：

代表性尤其重要。而正因如此，我有幸能任命邱信福擔任舊金山史上第一位亞裔市府律師，並於過去的周一為他宣誓就任。邱信福在公職生涯內一直致力於為舊金山服務，並在服務於舊金山市議會及加州眾議會的工作中，表現出卓越的領導才能。

邱信福從2014年到最近出任了州衆議員，代表第17議會區，在此期間，他就住房、無家可歸者問題、交通、教育、環境、衛生、公共安全和公民權利等廣泛的議題，起草推出了一系列法案。

多次為弱勢發聲 監管利益團體

在州議會中，他起草了重要立法以擴大和加強婦女、移民和同性戀加州居民的公民權利。作為議會住房和社區發展委員會主席，他致力於保護租客在新冠病毒期間免受驅逐，並通過了加州幾十年來最大的租客權利擴張。邱信福經常透過監管製藥公司、華爾街銀行、鉛油漆公司、營利性大學和槍支公司等根深蒂固的利益集團，來保護消費者權益。

邱信福在哈佛大學獲得學士、碩士和法律學位。他亦是移民父母的兒子，在波士頓長大，並於1996年搬到舊金山。

在擔任公職之前，他曾在舊金山灣區民權律師委員會擔任民權律師，舊金山地檢署的刑事檢察官，美國參議院憲法小組委員會的民權律師，以及聯邦第九巡迴上訴法院的法務專員。

市府律師辦公室的任務是為舊金山市和縣提供法律服務。這包括在所有法律訴訟中代表舊金山，提供建議和書面提議，就和解或駁回法律訴訟向舊金山市議會提出建議，調查針對舊金山的索賞，並追究舊金山內不公平和非法競爭的案例。

我深信，邱信福為舊金山內弱勢社群而戰，並倡導公平和公正政策等等的經驗，使他成為出任這職位的最佳人選。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！ 

舊金山市長 倫敦．布里德 

布里德、邱信福與金山社區人士。
布里德、邱信福與金山社區人士。
邱信福在家人見證下宣誓就任市府律師。
邱信福在家人見證下宣誓就任市府律師。

舊金山 加州 移民

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