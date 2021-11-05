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捍衛住房法 加州檢察長成立12人專責小組

編譯組／美聯社沙加緬度電
加州檢察長邦塔宣布成立專責小組落實住房法律的執行。（美聯社）
加州檢察長邦塔宣布成立專責小組落實住房法律的執行。（美聯社）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）日昨表示，他的新工作重點將放在緩解加州看似棘手的可負擔住房問題，包括成立一股「打擊力量」，致力保護租客、打擊不遵守加州住房法律的地方政府，並處理相關問題。

邦塔表示，這股「打擊力量」是由從加州司法廳四大部門挑選出的12名檢察官組成的專責小組。邦塔說：「我相信，這項把重點放在優先考慮住房、執法問題上的新作法，是加州司法廳史上前所未有的舉措。」

邦塔指出，這項新法律加強了他與加州住房與社區發展局（Department of Housing and Community Development）合作執行住房和分區法律的權力，包括如果地方政府不增加住房供應（包括公平和可負擔住房與出租物業），或沒有符合其他相關要求，他現在有更大的權力可以對地方政府提起訴訟。

加州住房長期短缺，州政府將鞭策地方政府遵守住房法律。（美聯社）
加州住房長期短缺，州政府將鞭策地方政府遵守住房法律。（美聯社）

邦塔說：「我們一定會追究地方政府興建住房的責任。如果地方政府蓄意拒絕配合，就必須承擔後果和責任。」

司法廳已為加州每個地區預定了未來需要興建的新住房單位數量，並成立了住房問責單位（Housing Accountability Unit）負責執行法規。

支持擴大興建住房的加州參議員威善高（Scott Wiener）說：「我們嘗試加強執行這些已存在長達40年的重要法律，現在正式授權檢察長採取執法行動。」

加州城市聯盟（League of California Cities）執行董事柯曼（Carolyn Coleman）表示，加州城市多年來一直忍受州政府以不具一致性的方式通過各項住房法律，這些法律往往互相衝突。她認為，加州應該停止實施這些從上到下的授權和執法政策，轉而與地方政府合作解決長達數十年的住房危機。

加州司法廳上周對舊金山市議會否決一項495單位的住房計畫展開調查。邦塔表示，檢察廳在這項調查中擔任住房與社區發展局的法律顧問。

住房與社區發展局局長維拉斯奎茲（Gustavo Velasquez）3日表示，他們目前還在收集資料，以了解舊金山是否違反了加州法律。

加州 舊金山 檢察官

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