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仇恨犯罪起訴難 陳錫澎呼籲改變法律定義

記者劉先進／屋崙報導
華埠藍天使義工，4日到法庭支持陳錫澎。（記者劉先進／攝影）
華埠藍天使義工，4日到法庭支持陳錫澎。（記者劉先進／攝影）

被襲擊案 延至18日宣判

屋崙華埠商會主席陳錫澎被25歲的嫌犯拉姆齊（James Lee Ramsey）襲擊案，4日在阿拉米達縣高等法院開庭。法官佩頓（Scott Patton）表示，因為監獄中疫情隔離的原因，拉姆齊當天未能出席庭審，案件宣判將推遲到18日上午。

陳錫澎表示，希望改變仇恨犯罪定義，讓起訴相對容易。（記者劉先進／攝影）
陳錫澎表示，希望改變仇恨犯罪定義，讓起訴相對容易。（記者劉先進／攝影）

4月29日，陳錫澎被嫌犯拉姆齊（James Lee Ramsey）從背後集中頭部。他摔倒後一度昏迷片刻，但很快跳起來準備搏鬥，見到拉姆齊跑遠，他又用手機拍下背影，幫助警方逮捕。陳錫澎事後回憶，對方有辱罵種族主義詞彙。他認為對方的行為是仇恨犯罪

「拉姆齊應治療 不應該很快釋放」

法庭紀錄顯示，拉姆齊自幼就有嚴重的心理健康問題，經常被送往聖利安住的John George精神疾病醫院接受緊急服務，在過去幾年中，至少在該醫院住院5至10次。

襲擊陳錫澎的嫌犯拉姆齊，對可能造成重大身體傷害的武力攻擊指控表示不抗辯。（阿拉米...
襲擊陳錫澎的嫌犯拉姆齊，對可能造成重大身體傷害的武力攻擊指控表示不抗辯。（阿拉米達縣警供圖）

9月，拉姆齊對可能造成重大身體傷害的武力攻擊指控表示不抗辯（no contest），換取阿縣地檢處撤銷仇恨犯罪控告。陳錫澎超過60歲。拉姆齊被捕後，此前還被指控在假釋期間對老人實施暴力犯罪，阿縣地檢處也撤銷此項指控。

陳錫澎表示，不少華人即使遭遇犯罪，也因種種原因不願意發聲或指證。希望此次行動，鼓勵更多華人站出來發出聲音，反對不公，反對針對亞裔的犯罪。

陳錫澎表示，即使拉姆齊有精神病，也希望他接受治療，而不應該很快釋放，危害社會。被告沒有被起訴仇恨犯罪，並不代表沒犯下相關罪行。不只是他的案件，還有很多其他案件說明，仇恨犯罪不容易起訴。法庭上需要證明，被告有仇恨犯罪的意圖和目的，還要說服陪審團才行。「我一直很感慨，為何起訴仇恨犯罪這麼困難？希望法律制度有所改善，改變仇恨犯罪定義，讓起訴變容易。另外，法律規定，起訴時效是一年，我希望至少延長到3年。將壞人繩之以法。」

被拳重打 不可能記得所有細節

在此前案件聽證會中，公辯律師播放警方的隨身錄像，並詢問陳錫澎，為何在被襲擊後第一時間內接受警方筆錄時，沒有告訴警方，拉姆齊使用種族主義辱罵話語？且陳錫澎的陳述後來有變化。

陳錫澎4日表示，此細節要從受害者角度考慮問題。被襲擊前，被告曾跟蹤他大半條街，被打後，驚慌失措之下，第一反應是求生本能，避免死亡，包括打電話報警、用手機照相，「我覺得自己做了很多人不一定能做到的事情，如果不是反應快，可能今天都沒機會發聲。後腦被人打中這麼重的一拳，怎麼可能沒影響？作為受害者，在第一時間報警時，不可能所有細節都記得。也不能對受害者有這麼高的要求。」

華埠藍天使義工當天也到法庭旁聽，支持陳錫澎。藍天使隊長鄺偉表示，希望支持正義一方，鼓勵華人勇敢站出來發聲，弘揚正氣。

仇恨犯罪 華人 華埠

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