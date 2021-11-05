罷免金山3教育委員 威善高表態支持

威善高在華埠會見中文傳媒，宣布自己支持罷免教育委員。（記者李晗／攝影）

加州議員威善高（Scott Wiener）宣布，自己支持罷免舊金山 的三名教育 委員。相關的罷免選舉將會在明年2月時舉行。

11月4日，威善高在舊金山華埠舉行發布會，宣布了自己支持罷免教委的決定。他說，過去一段時間內大家都有目共睹，聯合學區發生各種爭議。他認為現在聯合學區面臨緊急情況，為了孩子們，因此自己懷著沉重的心情支持罷免。

學區近年來引起多起爭議，成為全國新聞焦點，也觸怒本地不少家長。三名面臨罷免的教育委員分別是盧佩思（Gabriela Lopez），高勵思（Alison Collins），和莫力加（Faauuga Moliga）。

威善高是首位主流政界的官員宣布支持罷免三位教委。也有不少官員表態，但是支持罷免三個教委的不多。目前正在競選加州議員的南亞裔的馬百樂（Bilal Mahmood），也已經宣布自己支持罷免三個教委。

面對罷免選舉，莫力加已經向傳媒表態，認為罷免選舉是政治所驅動，而不是教育政策理念。而盧佩思和高勵思則鮮少公開回應。但是她們早前在進步派的米爾克俱樂部（Harvey Milk LGBTQ Democratic Club）的活動上也表態回擊罷免。

舊金山市長布里德（London Breed）則尚未有對教委選舉表態，但是預計她會在不久將來發布相關聲明。布里德在疫情期間一直高調批評教育委員會，尤其是在重啟校園過慢的議題上。現任教委中有兩人是布里德委任，包括華裔教委林謙悅（Jenny Lam）以及面臨罷免的莫力加。

此外，威善高也表態自己不會支持罷免舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）。他強調雖然自己當初支持的是另一位候選人樂素詩（Suzy Loftus），但是自己不會輕易支持罷免，而博徹思現在做的事情就是他競選時候的主張。

罷免教育委員的選舉將會在2月15日舉行。消息來源透露，罷免舊金山地檢長的選舉簽字已經足夠，也就是選舉勢必將會舉行，但是選務處官方仍然還在點算簽名。罷免地檢長的選舉預計會在明年6月7日舉行，也就是在常規選舉年的初選選票上進行。