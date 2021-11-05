金山地檢處籲亞太裔居民提防詐欺

舊金山地檢處辦公室呼籲AAPI社區提高對金融詐騙案件的防範。（記者李怡／攝影）

舊金山 地檢處4日召開華文媒體活動，宣布發起活動，呼籲亞太裔（AAPI）社區提高對金融詐騙 案件的防範。地檢處辦公室目前收到了許多關於網路金融詐騙案件的受害者報告。這項活動將通過公共服務公告提醒社區成員提高警惕。公告將會在MUNI巴士和日落區（Sunset）、外米慎（Outer Mission）和Ocean大道沿線的廣告牌上播放。

地檢長博徹思說：「我們收到受害者來信，很多被騙走了全部的積蓄。希望通過這次活動，可以提醒廣大市民注意騙子的伎倆，以便保護自己和家人的財產安全。」

地檢處表示，自新冠大流行開始以來，大家花更多的時間在家裡和網路上。這種轉變促使社交媒體上發生的詐騙數量急速增加。舊金山地檢處辦公室收到了大量關於社交媒體詐騙的報告，其中一些涉及受害者損失高達七位數。

據報導，受害者的經歷大多是，花數周或數月的時間裡在微信等社交媒體應用與詐騙者建立起「友誼」或「戀情」。在建立信任之後，所謂的「朋友」或「追求者」會以一些常用的藉口哄騙受害者轉帳匯款。某些情況下，所謂的「朋友」或「追求者」聲稱他們迫切需要醫療費用。在社交媒體上，詐騙者多分享豪車和奢侈品照片，聲稱通過加密貨幣投資變得富有。在引誘受害者進行欺詐性投資後，所謂的「朋友」與錢一起消失了。這些報告中的大部分受害者，是來自舊金山AAPI社區的居民。

为了應對此案件的再次發生，地檢處辦公室除了發起宣傳活動外，還在對這些騙局進行徹底調查。調查由舊金山地區檢察官辦公室的高級檢查員柯倫（Jason Collom）領導。他專注於舊金山AAPI社區的詐騙案件已有十年。在可能的情況下，柯倫還在聯邦合作夥伴和海外執法部門的幫助下努力為受害者追回資金。他希望這項提高金融詐騙識知的運動，能夠阻止這些騙局再次發生。

在一個詐騙案件中，一名受害者投資了她的在線「追求者」的「海外建設項目」。她把畢生的積蓄、孩子的大學學費基金以及從家人那裡借來的錢都寄給了她所謂的男朋友。在她姐姐懷疑存在騙局，並聯繫舊金山地區檢察官辦公室後，她依舊繼續匯款。柯倫派警察 勸她停止匯款，但是受害者向警察保證她沒有被騙，並請警員離開。她繼續寄錢。警察來訪兩個月後，受害者才意識到自己被騙了，於是向警方報案。但她的損失已經無法挽回。

柯倫說：「在受害者失去儲蓄、耗盡退休金並負債之後，我直接與他們及其家人合作。通過這次活動，希望帮助市民防患於未然，將金融詐騙案件扼殺在初期。如遇詐欺，請及時舉報，可撥打舊金山地區檢察官的詐騙案熱線(628)652-4311。」