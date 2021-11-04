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灣區首批5-11歲新冠疫苗開打 2000預約額 2小時訂光

編譯組／灣區3日電
聖他克拉拉縣3日率先提供輝瑞小兒新冠疫苗，眾多家長帶子女前往接種。圖為前往接種疫苗的8歲學童葉馬修（Matthew Yip，音譯）。（美聯社）
聖他克拉拉縣3日率先提供輝瑞小兒新冠疫苗，眾多家長帶子女前往接種。圖為前往接種疫苗的8歲學童葉馬修（Matthew Yip，音譯）。（美聯社）

聖他克拉拉縣3日率先開放5到11歲兒童接種新冠疫苗，眾多家長帶子女湧入聖他克拉拉縣的大型接種站接種，這裡是灣區首批提供小兒輝瑞（Pfizer）新冠疫苗的地點之一。

儘管灣區許多藥房和醫療院所還在爭取提供小兒疫苗，但聖他克拉拉縣搶先準備就緒的消息在家長中迅速傳開。

有八歲和六歲兩個女兒的東灣聯合市（Union City）居民佩尼（Caitlin Penney）表示，她的朋友昨晚傳簡訊給她，告訴她聖他克拉拉縣已準備好提供接種服務，她立刻上網預約，幸運為女兒預約到開打首日設在聖荷西以馬內利浸信會（Emmanuel Baptist Church）接種站的兩個位置。

本身3月已接種疫苗的佩尼說：「接種疫苗是一種社會責任，我們希望學校能恢復正常，希望可以去探望家人並保護他們的安全。」

聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center）副醫療長湯儀（Jennifer Tong）表示，家長們2日在兩小時內訂光了兩千個預約位置，聖他克拉拉縣隨後再增加了一些。

州長紐森（Gavin Newsom）3日表示，他們正在分配聯邦運給加州的120萬劑小兒疫苗，以便在未來幾周在全州4000多個地點為所有符合資格接種者提供足夠的疫苗。

約有17萬5000名5到11歲兒童人口的聖他克拉拉縣估計，縣內包括聖荷西以馬內利浸信會在內的六個接種站，3日共為2000名兒童注射了疫苗，預料本周接種疫苗的兒童人數將高達2萬5000人。聖他克拉拉縣計畫從4日啟動學校接種工作，他們已在80所學校設置了接種站。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）鼓勵所有家長讓年滿5歲的子女儘快接種疫苗。柯迪說：「這是保護我們的孩子和我們的社區、為家庭提供援助、為我們的學校維持面對面教學創造額外一層保護的重要一步。」

住在中谷地區的艾斯特雷拉夫婦（Estrella）3日也帶著10歲和5歲的女兒開了將近70哩路來到聖他克拉拉縣接種疫苗。艾斯特雷拉夫婦表示，疫情爆發後，他們一直讓大女兒在家自學，他們希望女兒接種疫苗後能改變現況。10歲的克羅伊（Chloe）說：「我想回到學校，想再見到我的朋友。」

儘管灣區許多家長對子女終於有疫苗可打鬆了一口氣，但還是有其他家長對疫苗懷有疑慮，例如接種輝瑞疫苗可能導致出現罕見但嚴重的心肌炎。湯儀表示，家長如果有任何疑問，應該諮詢子女的醫師。

疫苗 灣區 聖荷西

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